Vitesse haalt Champions League-ervaring binnen door deal met Benfica

Vrijdag, 15 juli 2022 om 19:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:00

Vitesse haalt in de persoon van Ferro een potentiële nieuwe leider voor de verdediging binnen, zo bevestigen de Arnhemmers via de officiële kanalen. 25-jarige Portugees wordt voor één seizoen gehuurd van Benfica, met daarbij een optie tot koop. Ferro heeft diverse wedstrijden ervaring in de Champions League en wordt door Vitesse gezien als grote aanwinst. "Hij is fysiek sterk, is van het slimme verdedigen en levert een goede bijdrage aan de opbouw", aldus technisch directeur Benjamin Schmedes.

Ferro gold jarenlang als grote belofte bij Benfica, maar redde het uiteindelijk niet bij de Portugese topclub. De centrumverdediger speelde 55 officiële wedstrijden voor os Águias, waaronder vijf in de groepsfase van de Champions League. De laatste jaren raakte Ferro echter op het tweede plan en werd hij achtereenvolgens uitgeleend aan Valencia en het laatste halfjaar aan Hajduk Split. Met de Kroatische topclub eindigde de voormalig jeugdinternational als basisspeler tweede achter Dinamo Zagreb.

Ferro is de derde verdediger die Vitesse in deze transferwindow introduceert, na rechtsback Carlens Arcus (AJ Auxerre) en centrumverdediger Melle Meulensteen (RKC Waalwijk). Die versterkingen waren hard nodig, want Vitesse raakte met Eli Dasa, Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Jacob Rasmussen en Dominik Oroz een peloton aan verdedigers kwijt. "We hadden onze ogen al een tijdje op Ferro gericht. We zien in hem namelijk een directe versterking", aldus Schmedes. "Ferro is een stabiele en ervaren verdediger, die uit het goede hout gesneden is."

De verdediger zelf legt zijn beweegredenen om naar Arnhem te verhuizen uit. “Na al mijn jaren in Portugal en periodes in Spanje en Kroatië kijk ik erg uit naar mijn tijd in Nederland. Ik denk dat zowel Vitesse als de Eredivisie uitstekend bij mij passen”, zegt de 1,93 meter lange verdediger. “Het is prettig om direct met mijn nieuwe ploeggenoten op trainingskamp te gaan, zodat ik snel mijn plek kan vinden in het team. Ik wil dit seizoen iets moois neerzetten met Vitesse. Daar ga ik alles voor geven.”