BILD maakt melding van ‘veel beweging in pokerspel rond Brian Brobbey’

Vrijdag, 15 juli 2022 om 19:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:18

Er zijn belangrijke ontwikkelingen rond Brian Brobbey, zo meldt BILD. Ajax heeft het bod op de twintigjarige spits van RB Leipzig verhoogd en heeft plots weer uitstekende papieren om de verloren zoon terug naar de Johan Cruijff ArenA te brengen. Manchester United bracht eveneens een bod uit, maar Brobbey wil alleen naar Ajax. Daarmee is de club van Erik ten Hag uitgeschakeld in de race om de centrumaanvaller, weet BILD.

Brobbey zit zaterdag niet bij de wedstrijdselectie van RB Leipzig, dat om 14.00 uur aftrapt tegen Southampton. De Jong Oranje-international is wel aanwezig in het trainingskamp dat de Duitse topclub heeft belegd in Oostenrijk, waar ook de oefenwedstrijd wordt afgewerkt. Brobbey hoeft volgens BILD mogelijk niet eens meer terug naar Leipzig, omdat er 'veel beweging is in het pokerspel rond de spits'.

Opvallend is dat BILD stelt dat Leipzig 'minimaal vijftien miljoen euro' verlangt voor Brobbey. Dat is een vraagprijs waaraan Ajax lijkt te willen voldoen, maar veel lager is dan de 25 miljoen euro waarover Mike Verweij van De Telegraaf enkele weken geleden berichtte. Brobbey heeft zijn zinnen in ieder geval volledig gezet op een terugkeer bij Ajax en wijkt niet meer van zijn plan af.

Volgens het Algemeen Dagblad is het niet alleen de vraagprijs van RB Leipzig waardoor een terugkeer van Brian Brobbey naar Ajax complex is. Journalist Johan Inan liet maandag weten dat er afspraken uit het verleden zijn die de transfer tot dusver bemoeilijken. Het zaakwaarnemerskantoor waar Brobbey bij aangesloten is, dat van wijlen Mino Raiola, zou recht hebben op miljoenen euro’s bij een eventuele transfer. Raiola bedong een aanzienlijk doorverkooppercentage bij de transfervrije overgang van Brobbey vorig jaar van Ajax naar Leipzig.