Schreuder trekt conclusies: ‘Die hebben we zeker nodig, misschien wel twee’

Vrijdag, 15 juli 2022 om 18:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Alfred Schreuder hoopt op korte termijn minimaal één nieuwe centrumspits te begroeten bij Ajax. De Amsterdammers raakten deze zomer met Sébastien Haller, Brian Brobbey en Danilo alle nummer negens uit de selectie kwijt en speelden vrijdag in het oefenduel met KAS Eupen (1-1) noodgedwongen met Dusan Tadic en Mohammed Kudus als spits. "We hebben zeker een centrumspits nodig, en misschien wel twee", aldus Schreuder na afloop bij Ziggo Sport.

Ajax probeert Brobbey terug te halen, maar de vraagprijs van RB Leipzig - naar verluidt 25 miljoen euro - is de Amsterdammers vooralsnog te gortig. "We zijn rustig aan het kijken en aan het overleggen, waar we versterkingen willen hebben", zegt Schreuder. "Natuurlijk, als je nu naar onze selectie kijkt, zijn er drie centrumspitsen weg: Danilo, Brobbey en Haller. Dus dan hebben we zeker een centrumspits nodig. En misschien wel twee jongens voorin. Het is toch fijn als je een target hebt voorin om naartoe te spelen."

Alfred Schreuder over het gelijkspel tegen KAS Eupen en zijn transferwensen ??#ZiggoSport #AJAKAS pic.twitter.com/jFsvoAR0GT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 15, 2022

Wel beschikt de trainer van Ajax nu over Steven Bergwijn, die tegen Eupen zijn officieuze debuut maakte. "Het was niet mijn aankoop, echt een Ajax-aankoop, want ze waren er natuurlijk al langer mee bezig", vervolgt Schreuder. "Het is een uitstekende aankoop. Natuurlijk ben ik daar blij mee, zeker. Als je zo'n speler kan krijgen, dan is dat een win-winsituatie. We moeten goed kijken wat zijn beste positie is voor ons. Je ziet dat hij goed van de buitenkant naar binnen kan komen. In sommige wedstrijden denk ik dat hij als spits kan spelen. Hij kan ook goed op rechts spelen, dus hij is een heel allround aanvaller. In de eerste helft zag je dat hij bij vlagen al ontzettend dreigend was, al moet hij nog even ritme krijgen." Bergwijn speelde overigens vanaf links en werd in de rust gewisseld.

Ajax staat op het punt om Lisandro Martínez te verkopen aan Manchester United en zal ook daarvoor een vervanger aantrekken. "Afhankelijk van wat er verkocht wordt, moeten we klaar zijn om wat nieuws te halen", zegt Schreuder, die zich opmaakt voor een buitenlands trainingskamp. "Morgen (zaterdag, red.) trainen we en zondag vertrekken we naar Oostenrijk, dan trainen we daar 's avonds. En dan trainen we de hele week en dan spelen we twee goede oefenwedstrijden (tegen Red Bull Salzburg en Eintracht Frankfurt, red.)."