Opvallende Instagram Story van WAG lijkt vertrek bij Feyenoord in te luiden

Vrijdag, 15 juli 2022 om 17:44 • Laatste update: 18:52

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ofir Marciano zou zomaar eens kunnen vertrekken bij Feyenoord. Dat heeft alles te maken met een bijzondere Instagram Story van de vriendin van de Israëlische doelman, die filmt hoe ze verhuisdozen aan het inpakken is. De beelden zijn ondertussen verwijderd, maar hebben hun weg over het internet al gevonden. Het doet de geruchten over een vertrek van Marciano toenemen en Feyenoord-platform 1908.nl probeert al uit te zoeken hoe concreet de eventuele vertrekwens van de doelman precies is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord nam Marciano in de zomer van 2021 transfervrij over van Hibernian en bombardeerde hem tot reservekeeper, aangezien Justin Bijlow de onbetwiste eerste man onder de Rotterdamse lat is. Door veelvuldig blessureleed bij Bijlow kon de Israëliër echter vaak zijn opwachting maken. Uiteindelijk kwam hij tot twintig officiële duels voor Feyenoord, waarin hij geen onuitwisbare indruk wist achter te laten.