Sterrenensemble van Ajax kan geen potten breken en eindigt op gelijkspel

Vrijdag, 15 juli 2022 om 17:19 • Guy Habets • Laatste update: 18:30

Ajax heeft de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen gelijkgespeeld. De formatie van trainer Alfred Schreuder, die zijn op papier sterkste elf de eerste helft liet spelen en in de rust acht anderen inbracht, kwam pas in de slotfase langszij bij het Belgische KAS Eupen: 1-1. Mohammed Kudus zorgde er in minuut 85 voor dat Ajax niet met een nederlaag van het veld stapte.

Ajax-trainer Alfred Schreuder koos voor de wedstrijd tegen de Belgen voor een sterke opstelling. Met Owen Wijndal en Steven Bergwijn stonden de twee nieuwe aanwinsten meteen in de basis en ook de meeste teruggekeerde internationals kregen een basisplaats. Zo speelde Daley Blind links centraal achterin op de plek van de vertrekkende Lisandro Martínez, hadden Edson Álvarez en Davy Klaassen een plekje op het middenveld toebedeeld gekregen en was ook Steven Berghuis van de partij. Het doel werd verdedigd door Jay Gorter, aangezien Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg allebei niet bij de selectie zaten. Mohamed Ihattaren was niet van de partij.

Het sterrenensemble van de Amsterdammers kon in de eerste helft weinig potten breken. Er werd bij vlagen aardig gecombineerd en tot de zestien van KAS Eupen komen lukte nog wel, maar daar was het spel van de Ajacieden niet doortastend genoeg. Achterin hield Ajax het wel dicht en zorgde het dat Smail Prevljak, de lange spits van de Belgen, aan banden werd gelegd. Owen Wijndal en Steven Bergwijn, de twee officieuze debutanten, vielen niet op. Laatstgenoemde pakte wel een gele kaart door op professionele wijze een aanval van Eupen eruit te halen.

Na rust trad de regerend landskampioen met zeven andere spelers aan. Lisandro Magallán, Nicolás Tagliafico, Sean Klaiber, Youri Regeer, Mohammed Kudus, Mohamed Daramy en Amourricho Van Axel Dongen namen hun plekje in en daardoor zakte de gemiddelde leeftijd van het Amsterdamse elftal zienderogen. Dat strafte Eupen al in minuut 50 af. De al eerder aangehaalde Prevljak liep uit de rug van zijn bewaker weg en liftte de bal knap over de uitstormende Gorter heen: 0-1.

Het verjongde Ajax, dat met Davy Klaassen, Daley Blind en de ingevallen Nicolás Tagliafico en Sean Klaiber wel nog vier ervaren krachten binnen de lijnen hield, ging daarna op zoek naar de gelijkmaker. De kansen waren er ook: Kudus knalde in minuut 60 op de paal, de later ingevallen Christian Rasmussen vergat vanaf vijf meter in te koppen en diezelfde Rasmussen schoot even later veel te zacht in. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker alsnog via Kudus, die een aanval over links en een assist van Tagliafico tot doelpunt promoveerde. Verder dan dat kwam Ajax niet meer en dus bleef het bij 1-1.



Ajax speelt nog drie oefenwedstrijden voor er op zaterdag 30 juli om de Johan Cruijff Schaal gestreden wordt tegen PSV. Met Eintracht Frankfurt, RB Salzburg en Shakhtar Donetsk staan er nog een aantal serieuze tegenstanders op de Amsterdammers te wachten.