Joey Veerman voorziet nieuwe positie en systeemwijziging bij PSV

Vrijdag, 15 juli 2022 om 16:49 • Jeroen van Poppel

Joey Veerman verwacht onder Ruud van Nistelrooij in een iets andere rol te komen spelen dan onder Roger Schmidt. De 23-jarige middenvelder van PSV voelde zich niet helemaal senang als controlerende middenvelder en hoopt iets 'hoger' op het veld terecht te komen. "Dat heb ik ook besproken. Ik sta ook als linkermiddenvelder opgesteld op de trainingen en wedstrijden", aldus Veerman voor de camera van ESPN.

Schmidt stelde Veerman meestal op als verdedigende middenvelder in een blok van twee, naast Ibrahim Sangaré of Érick Gutiérrez. "Waarschijnlijk wordt dat nu iets 'hoger' op het veld", aldus Veerman, die daarmee een wijziging naar een systeem met één controleur voorziet. "Ik weet niet of ik die positie van linkshalf krijg, maar daar ga ik wel voor, in ieder geval. In de eerste week is dat wel besproken met de trainer. We hebben afgelopen seizoen ook al aardig voetbal laten zien, maar we willen dit jaar minder tegengoals krijgen, zodat we wedstrijden makkelijker gaan winnen."

De wisseling van de wacht in Eindhoven is voelbaar. "Ik merk wel verschil, hoor", zegt Veerman over zijn nieuwe trainer Van Nistelrooij. "Ik heb de voorbereiding met Schmidt niet meegemaakt (hij kwam in januari naar PSV, red.), alleen we deden heel veel acht tegen acht en rondootjes bij Roger, dat soort dingen. Bij deze trainer is het heel veel positiespel en heel veel tactische dingen."

Veerman voelt zich niet geïntimideerd door de vele nieuwe spelers bij PSV. "Dat is normaal voor een topclub, dat verwachtte ik wel", aldus de middenvelder, die veel verwacht van zijn samenwerking met nieuweling Luuk de Jong. "Kijk, Luuk maakte van de week een geweldige kopgoal op de training. Dan weet je wel: dat balletje kun je wel daar neerleggen." De Jong is minder geschikt voor een steekbal in de diepte, zoals Veerman die in huis heeft. "Maar als ik hoger op het veld sta, dan hoeft hij ook niet zoveel te lopen. Dan staat hij al automatisch in de zestien. En Guus Til is natuurlijk ook een loper. Dat moet goedkomen."