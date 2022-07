Feyenoord en FC Twente willen profiteren van contractimpasse bij Ajax

Vrijdag, 15 juli 2022 om 15:16 • Jeroen van Poppel

Anass Salah-Eddine is er nog lang niet uit met Ajax over een nieuw contract, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De twintigjarige linksback beschikt in Amsterdam over een volgend jaar aflopend contract en is ontevreden over het huidige voorstel van zijn club. Diverse clubs, waaronder Feyenoord en FC Twente, hopen te profiteren van de contractimpasse.

Salah-Eddine werd door Ajax vier jaar geleden overgeheveld vanuit de jeugdopleiding van AZ. De linkervleugelverdediger speelde afgelopen seizoen zijn wedstrijden voor Jong Ajax en maakte in de allerlaatste competitiewedstrijd zijn debuut voor Ajax 1, als invaller tegen Vitesse (2-2). De clubleiding ziet toekomst in de geboren Amsterdammer en deed in april een voorstel om zijn contract te verlengen.

Het aanbod kon Salah-Eddine echter niet bekoren en dus kwam er een tegenvoorstel vanuit zijn entourage. Voorlopig is een akkoord echter ver weg "Voorstel en tegenvoorstel liggen ver uit elkaar", weet Verweij. Over een jaar zou Salah-Eddine transfervrij kunnen vertrekken. Als Ajax dat wil voorkomen, en een nieuwe contractdeal inderdaad niet bewerkstelligd kan worden, dan zijn er genoeg clubs met belangstelling: Feyenoord, FC Twente, Club Brugge en Everton.

Salah-Eddine zit vrijdagmiddag niet bij de wedstrijdselectie voor het oefenduel met KAS Eupen. De wingback viel zes dagen geleden nog een half uur in tegen Lokomotiva Zagreb (3-0 winst). Eerder in de voorbereiding deed hij een helft mee tegen SV Meppen (0-3 zege).