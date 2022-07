Barcelona dicht bij volgende deal: ‘Nog niet rond, maar het gaat die kant op’

Vrijdag, 15 juli 2022 om 14:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:59

Barcelona is de afgelopen tijd nader tot Bayern München gekomen, zo melden The Athletic en Fabrizio Romano. De transfer van Robert Lewandowski, die al weken op zich laat wachten, is daarmee een stuk dichterbij gekomen. Barcelona gaat een nieuw verhoogd bod uitbrengen en er klinkt vanuit alle partijen optimisme dat de overgang afgerond kan gaan worden.

Bayern München wilde aanvankelijk niets weten van het vertrek van Lewandowski, die zelf al medio mei had besloten dat zijn tijdperk bij de Duits recordkampioen erop zit. Dat zei de 33-jarige Pool aan het eind van die maand ook letterlijk tijdens een persconferentie bij het nationale elftal. Bayern gaf lange tijd geen krimp en hield vast aan een torenhoge vraagprijs van vijftig miljoen euro. Op het tweede en tot nu toe laatste bod van Barcelona, dat veertig miljoen euro bedroeg, gaven de Duitsers niet eens antwoord, zo gaf Barça-president Joan Laporta onlangs te kennen.

Inmiddels is de situatie veranderd en staan alle partijen direct met elkaar in contact. Het gaat daarbij om Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Lewandowski, en vertegenwoordigers van Barcelona en Bayern München. De Catalanen komen snel met een verhoogd bod, dat dichter in de buurt van de vraagprijs zal komen. "Nog geen done deal, maar het gaat wel die kant op", aldus de doorgaans goed geïnformeerde David Ornstein van The Athletic.

Barcelona is al tijden persoonlijk akkoord met Lewandowski, die voor liefst drie seizoenen kan tekenen. De man van 344 goals in 375 wedstrijden voor Bayern wil niets anders dan in het Camp Nou schitteren en wees andere grootmachten af. "Mijn tijdperk met Bayern is ten einde, ik kan me geen goede samenwerking meer voorstellen", zei Lewandowski in mei. "Ik hoop dat de club me er niet van zal weerhouden om te vertrekken, gewoon omdat ze het zouden kunnen. Een transfer is voor iedereen de beste oplossing."