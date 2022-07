Owen Wijndal en Steven Bergwijn maken hun officieuze debuut voor Ajax

Vrijdag, 15 juli 2022 om 14:25 • Guy Habets

Ajax heeft de opstelling voor de oefenwedstrijd tegen KAS Eupen bekend gemaakt. Owen Wijndal en Steven Bergwijn gaan hun officieuze debuut maken voor de Amsterdammers, zo blijkt uit de lijst met spelers die gecommuniceerd is. Verder kiest trainer Alfred Schreuder voor de ogenschijnlijk sterkste opstelling.

De transfers van Bergwijn en Wijndal naar Ajax werden afgelopen week afgerond en het tweetal start tegen KAS Eupen meteen in de basis. De van AZ overgekomen linksback houdt Nicolás Tagliafico op de bank, terwijl Bergwijn in de voorhoede staat met Dusan Tadic en Steven Bergwijn. Het valt nog te bezien wie de spitspositie in zal gaan vullen. Dat zal na de aftrap om 15.15 uur moeten gaan blijken.

Schreuder kiest voor een sterke opstelling, want naast de twee nieuwe aanwinsten hebben ook de meeste teruggekeerde internationals een basisplaats. Zo speelt Daley Blind links centraal achterin op de plek van de vertrekkende Lisandro Martínez, hebben Edson Álvarez en Davy Klaassen een plekje op het middenveld toebedeeld gekregen en is ook Steven Berghuis van de partij. Het doel wordt verdedigd door Jay Gorter, aangezien Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg allebei niet bij de selectie zitten. Mohamed Ihattaren is er ook niet bij.

De wedstrijd tegen het Belgische Eupen is het vierde oefenduel dat Ajax deze voorbereiding speelt. Eerder werd er al gewonnen van SV Meppen, leverde de wedstrijd tegen SC Paderborn een onverwachte nederlaag op en was Lokomotiva Zagreb een maatje te klein. Na de wedstrijd tegen Eupen staan er nog ontmoetingen met RB Salzburg en Eintracht Frankfurt op het programma. Op zaterdag 30 juli staat de strijd om de Johan Cruiijff Schaal tegen PSV op het programma.