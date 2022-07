Fortuna Sittard vindt in Feyenoord-middenvelder opvolger van Flemming

Vrijdag, 15 juli 2022 om 14:23 • Laatste update: 14:33

Cole Bassett speelt komend seizoen op huurbasis voor Fortuna Sittard. Dat meldt Voetbal International. De twintigjarige middenvelder wordt in Zuid-Limburg gezien als opvolger van Zian Flemming, die eind vorige maand voor een recordbedrag van 2,9 miljoen euro naar Millwall vertrok.

Feyenoord huurde Bassett afgelopen winter voor anderhalf jaar van Colorado Rapids, waarbij de Rotterdammers bovendien een optie tot koop bedongen. Een doorbraak in De Kuip zat er voor de enkelvoudig international van de Verenigde Staten echter niet in. Tijdens de tweede seizoenshelft gunde trainer Arne Slot de middenvelder zeven invalbeurten in de Eredivisie, waarin hij tot slechts 83 speelminuten kwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fortuna Sittard roerde zich in de eerste halve maand van de zomerse transferwindow al flink op de transfermarkt. De Limburgers zorgden voor een absolute stunt door Burak Yilmaz transfervrij over te nemen van OSC Lille. Daarnaast verzekerde Fortuna zich ook van de komst van Dogan Erdogan (Gaziantep), Ivo Pinto (Dinamo Zagreb), Rémy Vita (Bayern München), Ivor Pandur (Hellas Verona) en Vasilios Sourlis (Olympiakos).