Manchester United en Ten Hag boeken opnieuw een probleemloze oefenzege

Vrijdag, 15 juli 2022 om 13:58 • Guy Habets • Laatste update: 15:14

Erik ten Hag heeft ook de tweede oefenwedstrijd met zijn Manchester United winnend afgesloten. In Australië werd er na een moeizaam eerste half uur alsnog eenvoudig gewonnen van Melbourne Victory: 1-4. De thuisploeg kwam snel en verrassend op voorsprong, maar the Mancunians stelden ruim op tijd orde op zaken.

Ten Hag koos er, net als drie dagen geleden tegen Liverpool, niet voor om Donny van de Beek en Tyrell Malacia in zijn basiself op te nemen. De twee Nederlanders moesten, net als landgenoot Tahith Chong, in Australië genoegen nemen met een plek op de reservebank en mochten pas na de rust invallen. Bij de eerste elf was wel plek voor Victor Lindelöf, keeper Tom Heaton en de rappe Anthony Elanga. Zij werden door Ten Hag in het elftal gepast en kregen de kans om zich te laten zien.

Dat lukte in de eerste helft maar mondjesmaat. Tegen alle verwachtingen in kwam Melbourne Victory zelfs op voorsprong via Chris Ikonomidis, die te veel ruimte kreeg van captain Harry Maguire en zo een counter kon binnenschieten. De Australiërs beperkten zich sowieso tot tegenhouden en counteren, waardoor United veel de bal had. Geniale momenten leverde het amper op en grote kansen kwamen er dan ook niet. Vlak voor rust kreeg United dan toch de geest. Eerst zag Scott McTominay zijn schot via een Melbourne-been in het doel belanden en even later rondde Anthony Martial van dichtbij een aanval over rechts af: 1-2.

In de rust bracht Ten Hag tien nieuwe spelers in en daar zaten drie Nederlanders bij. Malacia, Van de Beek en ook Chong mochten hun opwachting maken en kregen 45 minuten om zich te bewijzen. Dat bleek lastig te zijn, omdat United vooral heel zakelijk voor de dag kwam na rust. Van de Beek was het meest aanwezig van de drie, maar kon ook niet echt zijn stempel drukken. Pas tien minuten voor tijd gooiden de Engelsen het duel in het slot via Marcus Rashford, die een pass van Eric Bailly op waarde schatte en de bal onder de keeper door schoof.

Met de 1-3 op de borden deed United rustig aan. Uiteindelijk werd er nog één goal bijgeschreven: Chong kwam door over rechts en bracht de bal voor, waarna verdediger Edmond Lupancu een ongelukkig eigen doelpunt maakte: 1-4. Daarmee kan Ten Hag dus opnieuw een ruime oefenzege bijschrijven als trainer van Manchester United. Later worden de degens ook nog op vriendschappelijke wijze gekruist met Crystal Palace, Aston Villa, Atlético Madrid en Rayo Vallecano.