Balotelli keert danzkij Gattuso mogelijk terug in een Europese topcompetitie

Vrijdag, 15 juli 2022 om 13:42 • Laatste update: 13:45

Mario Balotelli keert mogelijk terug in een Europese topcompetitie. Verschillende Italiaanse en Spaanse media schrijven dat Valencia-trainer Gennaro Gattuso contact heeft opgenomen met de 31-jarige spits. Balotelli maakte afgelopen voetbaljaargang indruk bij het nietige Adana Demirspor, waardoor hij op de radar van verschillende clubs is verschenen.

Landgenoot Gattuso is bij Valencia op zoek naar scorend vermogen en zou naar verluidt contact hebben opgenomen met Balotelli. De Zwitserse tak van Sky Sports schrijft echter dat de veelbesproken spits Gattuso nul op het rekest heeft gegeven en op weg is naar FC Sion. Een Zwitserse overstap lijkt op het moment ook logischer, aangezien Valencia met Hugo Duro, Maxi Gómez en Marcos Andre al over drie spitsen beschikt.

Afgelopen maand werd Balotelli door Turkse media eveneens in verband gebracht met een binnenlandse transfer naar Galatasaray. Hij trok zijn ingestorte voetballoopbaan afgelopen jaargang uit het slop bij Adana Demirspor. De kleurrijke Italiaan stuwde zijn Turkse werkgever met liefst 18 goals en 4 assists in 31 officiële optredens naar een seizoen van glansrijke handhaving op het hoogste niveau. Balotelli ging op de laatste speeldag van de competitie ouderwets de wereld over met een krankzinnig doelpunt, opgebouwd uit zeven scharen en een afronding achter zijn standbeen langs.

Met zijn goals bracht Balotelli Adana afgelopen seizoen naar een relatief uitmuntende negende eindnotering in de competitie.De spits tekende tot liefst medio 2024 bij Adana en ligt dus nog langdurig vast, maar zou voor een bedrag van vier miljoen euro weg mogen. Eerder kwam hij uit voor Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Brescia, Olympique Marseille en Monza.