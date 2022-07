Preview met Unibet: Kroont Ajax zich komend seizoen opnieuw tot kampioen?

Vrijdag, 15 juli 2022 om 15:13 • Laatste update: 15:14

Ajax kroonde zichzelf het afgelopen seizoen voor het tweede jaar op rij kampioen van

Nederland. De Amsterdammers behaalden na 34 Eredivisie-duels 83 punten en bleven PSV hiermee na een spannende titelrace nipt 2 punten voor. Feyenoord kende een historisch Europees seizoen met het bereiken van de finale van de Conference League, maar speelde mede hierdoor in competitieverband geen rol van betekenis. Lukt het de Rotterdammers om het gat met Ajax en PSV nu wel te dichten? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Eredivisie-seizoen 2022/23.

Ajax werd afgelopen seizoen voor de 36ste keer kampioen van Nederland, maar zag succestrainer Erik ten Hag vervolgens een droomtransfer naar Manchester United kiezen. Aan zijn opvolger Alfred Schreuder de taak om ook een succesformatie van de Amsterdammers te maken. De 49-jarige oefenmeester moest toezien hoe Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch echter naar Bayern München vertrokken, terwijl Sébastien Haller voor 31 miljoen de overstap naar Borussia Dortmund maakte. Met Lisandro Martínez - die voor een transfer naar Manchester United staat - lijkt Schreuder op de korte termijn opnieuw een belangrijke basiskracht te verliezen. Tot slot is het nog geen uitgemaakte zaak dat Brian Brobbey definitief terugkeert bij Ajax, waardoor de voorbereiding van de regerend landskampioen verre van optimaal is. Tegenover het vertrek van enkele sterkhouders staat wel de komst van Steven Bergwijn en Owen Wijndal.

PSV toonde in de eerste anderhalve maand van de zomerse transferwindow daadkracht door maar liefst zeven nieuwe aanwinsten te presenteren. Savinho, Guus Til, Ki-Jana Hoever, Walter Benítez, Boy Waterman, Xavi Simons en Luuk de Jong moeten de Eindhovenaren van een kwaliteitsimpuls voorzien. Met een bredere selectie hoopt PSV in het slot van het seizoen dit jaar wel aan het langste eind te trekken. Trainer Ruud van Nistelrooij zag spelers als Mario Götze, Ritsu Doan en Eran Zahavi de deur in het Philips Stadion achter zich dicht trekken, maar hoopt volgend seizoen nog wel te kunnen beschikken over zijn twee grote steunpilaren Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo. Directeur voetbalzaken John de Jong sprak in aanloop naar het nieuwe seizoen in ieder geval klare taal tegenover De Telegraaf. “We willen wil het gat met Ajax niet verkleinen. We willen er overheen.”

Feyenoord wil komend seizoen doorgroeien onder Arne Slot, maar de Stadionclub staat mogelijk nog een hectische transferwindow te wachten. Tyrell Malacia en Luis Sinisterra leverden de Rotterdammers met transfers naar respectievelijk Manchester United en Leeds United maar liefst veertig miljoen euro op. Daarnaast vertrokken ook Bryan Linssen, Cyriel Dessers, Guus Til, Reiss Nelson, Philippe Sandler en Valentin Cojocaru uit De Kuip.

Feyenoord kon tot nog toe zelf pas vier aankopen verwelkomen: Javairo Dilrosun, Mats Wieffer Danilo en Mohamed Taabouni. Slot liet onlangs weten zich desondanks geen zorgen te maken en hoopt in de komende weken op nog minstens zes nieuwe versterkingen.

