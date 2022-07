Erik ten Hag verwijst Van de Beek en Malacia opnieuw naar de reservebank

Vrijdag, 15 juli 2022 om 11:28 • Guy Habets

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de tweede oefenwedstrijd van Manchester United bekend gemaakt. De formatie van de Nederlandse oefenmeester is afgereisd naar Australië om daar tegen Melbourne Victory te spelen. Donny van de Beek en Tyrell Malacia staan, net als afgelopen dinsdag tegen Liverpool, niet in de basis.

Dinsdag werd er tegen Liverpool met een sterke formatie gespeeld en dat was terug te zien in de uitslag. De eeuwige rivaal werd op een 4-0 nederlaag getrakteerd, maar toch heeft Ten Hag besloten om wat te wijzigen in zijn team. Zo zal Tom Heaton het doel verdedigen en krijgen Diogo Dalot en Anthony Elanga de kans om zich te laten zien. Van de Beek en Malacia zullen niet vanaf de aftrap in actie komen. Zij zaten tegen Liverpool in de eerste helft al op de reservebank en zullen dat in Melbourne dus opnieuw doen.

?? Presenting our starting line-up to face Melbourne Victory ????#MUFC || #MUTOUR22 — Manchester United (@ManUtd) July 15, 2022

Waarschijnlijk zal het Nederlandse tweetal later in de wedstrijd wel gebracht worden door Ten Hag, aangezien hij Van de Beek en Malacia dinsdag in de rust ook in liet vallen. Met Tahith Chong zit er nóg een Nederlander bij de selectie, maar hij kan dit seizoen waarschijnlijk niet rekenen op speeltijd op Old Trafford en het is dus nog maar de vraag of hij in de voorbereiding überhaupt een kans gaat krijgen. Cristiano Ronaldo is er, zoals al duidelijk was, niet bij. De Portugees slaat de tournee van Man United over.

De formatie van Ten Hag rekende dinsdag overtuigend af met Liverpool. De fris spelende Mancunians gingen door goals van Jadon Sancho, Fred en Anthony Martial met een 3-0 voorsprong rusten en wisten zich in de tweede helft ook tegen het sterrenelftal van Liverpool prima staande te houden. Via Facundo Pellistri werd het zelfs nog 4-0. Tegen Melbourne Victory, waar voormalig United-speler Nani op de bank zit, wordt ook een zege verwacht van United.