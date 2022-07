KNVB is nog niet tevreden en houdt overname van NAC Breda tegen

Vrijdag, 15 juli 2022 om 11:05 • Guy Habets

De KNVB is nog niet akkoord met de overname van NAC Breda. Dat valt te lezen op de website van de Parel van het Zuiden. NAC=Breda, een lokale investeringsgroep, nam de club op 20 mei van dit jaar over. De KNVB moet echter goedkeuring geven na een dergelijke grote overname en dat is nog niet gebeurd.

Na maanden van onduidelijkheid over de toekomst van NAC, werd in mei bekend dat NAC=Breda de club over zou nemen. De raad van commissarissen ging toen akkoord met de overname door het lokale consortium en op dat moment werd gestart met het voorbereiden van de officiële overname. Een belangrijk aspect daarin is het akkoord van de KNVB en NAC stuurde de benodigde documentatie op naar Zeist, waarna het te horen kreeg dat er deze week duidelijkheid zou komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De KNVB heeft inderdaad gesproken: de aangeleverde documentatie is nog niet voldoende en er moet meer papierwerk opgestuurd worden. NAC=Breda laat ondertussen op de clubsite weten dat fans zich geen zorgen hoeven te maken. 'De aanlevering van deze documentatie vormt voor NAC=Breda géén probleem en zal dan ook op korte termijn plaatsvinden. Na aanlevering is de verwachting dat het akkoord snel volgt. Wanneer dit precies plaats zal vinden is lastig te zeggen. De bal ligt dan weer even bij de KNVB.'

Onder aanvoering van de nieuwe investeerders hoopt NAC dit seizoen weer een gooi naar promotie te kunnen doen. Onder Robert Molenaar, die Edwin de Graaf opvolgde als trainer, is het halen van de play-offs als eerste doelstelling geformuleerd. De Bredanaars, die vorig seizoen als achtste eindigden en in de nacompetitie werden uitgeschakeld door ADO Den Haag, haalden al zes nieuwe spelers naar het Rat Verlegh Stadion.