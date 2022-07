Benfica-verdediger slaat interesse uit Serie A in de wind en kiest voor Vitesse

Vrijdag, 15 juli 2022 om 09:52 • Laatste update: 12:57

Ferro lijkt alsnog te kiezen voor Vitesse, zo schrijven Portugese bronnen. Record meldde vorige week al dat de 25-jarige verdediger van Benfica hard op weg leek naar de Arnhemmers, die hem zouden gaan huren met optie tot koop. Sampdoria mengde zich echter ook in de strijd om de stopper.

De verwachting is dat Ferro nog deze week naar Arnhem afreist om een medische keuring te ondergaan om zo zijn huurdeal af te ronden. Vitesse is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. Met Danilo Doekhi, Riechedly Bazoer (transfervrij), Jacob Rasmussen (einde huur) en Dominik Oroz (noodgedwongen verhuurd vanwege dienstplicht) vertrokken er liefst vier opties voor de positie van centrale verdediger.

Alleen Melle Meulensteen werd tot op heden opgehaald bij RKC Waalwijk om de gaten te dichten. Onder meer Valentine Ozornwafor werd in verband gebracht met een overstap naar het GelreDome, maar de verdediger van Charleroi is naar verluidt al op weg naar Sochaux. Ferro, die niet in de plannen van kersverse Benfica-trainer Roger Schmidt voorkomt, moet in dat opzicht uitkomst bieden.

De mandekker heeft al enige tijd weinig perspectief op speelminuten bij o Glorioso en mag andermaal verhuurd worden. Ferro debuteerde in februari 2019 voor Benfica en kwam niet lang daarna op het lijstje van Real Madrid te staan. De Portugees jeugdinternational werd volgens AS destijds getaxeerd op zo'n honderd miljoen euro. Na nog tot een verdienstelijk aantal van veertig duels te zijn gekomen in het seizoen 2019/20 - waaronder vijf in de Champions League - stokte zijn ontwikkeling. Ook verhuurperiodes bij Valencia en Hajduk Split werden geen succes.