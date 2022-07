Clubiconen openen zaterdag tijdens fandag de PSV Walk of Fame

Vrijdag, 15 juli 2022 om 07:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:56

De PSV Walk of Fame wordt zaterdag tijdens de fandag van de club geopend, zo maken de Eindhovenaren via de eigen kanalen bekend. Verschillende clubiconen, die verkozen zijn door duizenden PSV-supporters, geven bij de opening acte de présence.

PSV maakt bekend dat onder meer Luc Nilis, Phillip Cocu, Hans van Breukelen, Berry van Aerle en de familie van Willy van der Kuijlen zaterdag de zogenoemde PSV Walk of Fame openen. Het idee komt uit de koker van Energiedirect.nl, dat jarenlang shirt- en rugsponsor van de club was en nu verder gaat als partner van PSV.

? Luc Nilis ? Phillip Cocu ? Hans van Breukelen ? Berry van Aerle ? Familie van Willy van der Kuijlen Zij openen aanstaande zaterdag vanaf 12.45 uur de PSV Walk of Fame ??#PSVxEnergieDirect — PSV (@PSV) July 14, 2022

De Walk of Fame bestaat uit tegels met voet- of handafdrukken van de voormalige topspelers van PSV. Supporters kregen de kans om hun top drie van favoriete spelers samen te stellen. De Eindhovenaren beschrijven de Walk of Fame als een 'levend' project, waaraan in de toekomst regelmatig nieuwe spelers worden toegevoegd. De ceremonie vindt komende zaterdag plaats rond 12.45 uur. Vanaf 12.00 uur zijn belangstellenden welkom bij ingang 13 van het Philips Stadion.

Daarnaast speelt PSV zaterdagavond ook een oefenwedstrijd tegen Villarreal. Voor de Eindhovenaren betekent het een serieuze test in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax op 30 juli. Villarreal schopte het afgelopen seizoen tot de halve finales van de Champions League met Arnaut Danjuma als een van de grote smaakmakers.