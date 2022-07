Vijfde versterking van Schmidt en Benfica krijgt historisch hoge afkoopsom

Vrijdag, 15 juli 2022 om 06:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:08

Enzo Fernández vervolgt zijn loopbaan bij Benfica, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De Portugese topclub neemt de 21-jarige middenvelder over van River Plate, dat een bedrag van tien miljoen euro, exclusief acht miljoen aan eventuele bonussen ontvangt. Fernández is met een vijfjarig contract tot medio medio 2027 verbonden aan Benfica.

Bij eventuele uitschakeling van River Plate in de Copa Libertadores zou Fernández groen licht krijgen om zijn transfer naar Benfica af te ronden. Vorige week was dat het geval, toen de Argentijnen over twee wedstrijden door stadgenoot Vélez Sarsfield (0-1) in de achtste finales van het toernooi werden uitgeschakeld.

Fernández schrijft als kersverse aanwinst direct geschiedenis bij Benfica. As Águias hebben in het contract van de middenvelder een gelimiteerde afkoopsom van honderdtwintig miljoen euro opgenomen. Het is de hoogste clausule die Benfica ooit in een verbintenis van een speler opnam. Hiermee hoopt de club zich in de toekomst bij een mogelijk vertrek van de Argentijn te verzekeren van een goede onderhandelingspositie.

Met de transfer van Fernández spendeerde Benfica tijdens de zomerse transferwindow in totaal al bijna vijftig miljoen euro. Eerder verzerkerde trainer Roger Schmidt zich al van de diensten van David Neres (voor 15 miljoen overgekomen van Shakhtar Donetsk), Joâ Victor (8 miljoen van Corinthians), Alexander Bah (8 miljoen van Slavia Praag) en Petar Musa (5 miljoen van Boavista). Tegenover de komst van het vijftal stond onder meer het vertrek van Darwin Núñez, die voor 75 miljoen euro vertrok naar Liverpool.