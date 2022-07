Cesc Fàbregas (35) verlengt voetballoopbaan met opmerkelijke stap

Donderdag, 14 juli 2022 om 23:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

Cesc Fábregas hangt zijn kicksen nog niet aan de wilgen, zo meldt Gianluca Di Marzio. De 35-jarige middenvelder, die zijn contract bij AS Monaco niet verlengd zag worden, staat op het punt om aan de slag te gaan bij Como. Die club werd vorig jaar dertiende in de Italiaanse Serie B en is dus hard op weg om een stunt van jewelste te voltooien.

De overgang is zo goed als rond: alle beslissingen zijn in ieder geval al genomen, zo weet Di Marzio. Fàbregas bevindt zich in de nadagen van zijn voetballoopbaan en kende een zeer moeizaam seizoen bij Monaco. Mede door slepende blessures kwam de 110-voudig Spaans international slechts vijf keer in actie voor de Monegasken, die de middenvelder drie seizoenen onder contract hadden. In totaal kwam Fàbregas tot 68 optredens voor Monaco (4 goals en 9 assists).

Fàbregas kondigde in mei al aan niet te stoppen. "Dit jaar was zo slecht, op deze manier wil ik mijn carrière niet beëindigen", aldus de voormalig ster van Arsenal, Barcelona en Chelsea tegenover So Foot. "Als ik niet gelukkig ben als voetballer, ben ik dat ook niet als persoon. Ik heb dit jaar veel geleden en mentaal was het zwaar. Je moet sterk blijven, maar soms gebeuren dingen met een reden. Ik ben blij dat dit gebeurde op mijn 35e en niet op mijn 25e."

Dat zijn tijd in de voetbaltop erop zit, besefte Fàbregas toen al. "Ik ben op zoek naar een frisse start. Ik wil blijven spelen en genieten van het voetbal. Ik sta voor alles open en wil gewoon lol hebben. Waar dat gebeurt, doet er niet toe."