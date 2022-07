‘Cyriel Dessers mag met concrete interesse hopen op Champions League’

Donderdag, 14 juli 2022 om 23:20 • Jeroen van Poppel

Cyriel Dessers staat in de concrete belangstelling van Rode Ster Belgrado, zo melden Servische media, waaronder de Telegraf. De 27-jarige spits is na zijn huurperiode bij Feyenoord teruggekeerd bij Racing Genk, maar is niet van plan daar te blijven. Rode Ster heeft al contact opgenomen met de Belgische topclub, klinkt het vanuit Servië.

Dessers krijgt daarmee mogelijk de kans om dit seizoen actief te zijn in de Champions League. Rode Ster, in eigen land Crvena zvezda genoemd, pakte in mei de landstitel door Partizan met een miniem verschil van twee punten voor te blijven. Daarmee verzekerde Rode Ster zich van een plek in de derde voorronde van de Champions League, in de (relatief eenvoudige) route voor landskampioenen. Omdat de club zowel in de derde voorronde als in de mogelijke play-offs over een geplaatste status beschikt, lijkt kwalificatie voor de groepsfase niet onmogelijk.

Genk is tegen de juiste prijs bereid om afstand te doen van Dessers, die bij Feyenoord een weergaloos seizoen kende. De Rotterdammers wilden de optie tot koop ter waarde van vier miljoen euro lichten, maar kwamen er vervolgens niet uit met de Belgische spits over zijn persoonlijke voorwaarden. Dessers leek zich op te maken voor een lucratieve transfer, die tot nu toe echter uitbleef. Het is onbekend wat de vraagprijs is van Genk.

Arne Slot zei een week geleden nog altijd contact te onderhouden met Dessers. ''Dat gaat dan vooral over hoe het nu met hem gaat en of er al wat concrete dingen rond hem spelen", aldus de trainer van Feyenoord, die een comeback van Dessers niet volledig uitsloot, tegenover ESPN. "Het is natuurlijk geen geheim dat we inmiddels andere financiële mogelijkheden hebben dan we hadden op het moment dat we die keuze rondom hem moesten maken." Feyenoord verkocht in de tussentijd Luis Sinisterra (Leeds United) en Tyrell Malacia (Manchester United) voor veel geld, bedoelde Slot daarmee.