Aanbiedingen voor Scamacca officieel bekend: PSV kan op miljoenen rekenen

Donderdag, 14 juli 2022 om 22:48 • Guy Habets • Laatste update: 23:37

Gianluca Scamacca kan komende zomer voor een enorm bedrag een transfer gaan maken. Zo veel wordt wel duidelijk uit de woorden van Giovanni Carnevali, de algemeen directeur van Sassuolo. Dat is de club waar Scamacca nu nog onder contract staat en die gaat cashen door de verkoop van de Italiaanse spits.

De mogelijke transfer van Scamacca houdt de gemoederen in Italië al een tijdje bezig. Sassuolo kan veel geld gaan opstrijken en dus werd voorzitter Carnevali gevraagd naar de status van de gesprekken. Met zijn reactie gaf hij een interessant inkijkje in de transferwereld. "West Ham heeft een bod van 40 miljoen op hem uitgebracht en Paris Saint-Germain biedt 35 miljoen", zo laat hij optekenen. "De aanbiedingen bevatten ook nog wat bonussen en die verschillen ook nog."

Dat betekent echter niet dat een snel akkoord verwacht moet worden. Naar verluidt heeft Sassuolo een prijskaartje van 50 miljoen euro om de nek van Scamacca gehangen en is het nog maar de vraag of een club dat wil betalen. Ook speelt de keuze van de speler zelf nog mee. "Wij hoeven hem in ieder geval niet te verkopen", zegt Carnevali daarover. "We zullen het zien. Nu is er in ieder geval nog geen akkoord, met welke club dan ook."

PSV zal de ontwikkelingen met bovengemiddelde interesse volgen. De club verkocht de Italiaanse aanvaller in 2017 aan Sassuolo, nadat hij was geflopt in Eindhoven. Er werd wel een doorverkooppercentage van tenminste tien procent bedongen en dat zou betekenen dat PSV in het gunstigste geval al vier miljoen euro zou kunnen bijschrijven als Scamacca wordt verkocht. Als de prijs nog opgedreven wordt, zal dat bedrag alleen maar oplopen.

PSV troefde menig topclub af in strijd om de handtekening van de toen zestienjarige Scamacca. De spits debuteerde echter nooit in het eerste. In 2018 dook de aanvaller weer op in Nederland, toen Sassuolo hem verhuurde aan PEC Zwolle. Ook daar wist hij, zonder goals in tien wedstrijden, niet te imponeren. Na verhuurperiodes bij Ascoli Calcio uit de Serie B (dertien doelpunten) en Genoa (twaalf treffers) brak hij afgelopen seizoen eindelijk door bij Sassuolo: in 36 competitiewedstrijden scoorde Scamacca 16 keer.