Wesley Sneijder en Sven Botman raadden transfer naar Fortuna Sittard aan

Donderdag, 14 juli 2022 om 21:52 • Guy Habets

Burak Yilmaz is donderdag officieel gepresenteerd door Fortuna Sittard. De Turkse spits, die door de connecties van eigenaar Isitan Gün naar Limburg gehaald kon worden, bleek informatie te hebben ingewonnen over de club. "Ik heb met Wesley Sneijder gesproken, en met Sven Botman."

De 37-jarige aanvaller heeft voor twee jaar als speler getekend bij Fortuna en is blij dat de club dat met hem heeft aangedurfd. "Ik zie dit niet als afbouwen, maar als de volgende stap voorwaarts.", zegt Yilmaz op een persconferentie, opgetekend door De Telegraaf. "Dit is een heel serieuze uitdaging voor mij en ik ben trots dat ik op deze leeftijd nog zo'n lange verbintenis mag aangaan. Dit is een langetermijnproject en dat intrigeert mij. Dit is een heel groot prject en we zullen samen alleen nog maar groter worden."

Toen bekend werd dat Yilmaz in Sittard zou neerstrijken, werd de Nederlandse voetbalwereld volledig verrast. Ook in Turkije leidde de beslissing van de spits tot verbazing. "Ik trek me de meningen van anderen niet persoonlijk aan. Ik maak beslissingen die mij gelukkig maken. Ik kreeg dezelfde vragen toen ik naar Lille ging. Ik ging daarheen en we werden kampioen, vóór Paris Saint-Germain. Al wil ik natuurlijk op geen enkele wijze het idee geven dat we hier hetzelfde doel hebben, haha!"

Yilmaz zorgde er in ieder geval wel voor dat hij beslagen ten ijs kwam. De Nederlanders in zijn contactenlijst kregen een belletje. "Ik heb met Wesley Sneijder gesproken en met Sven Botman. Zij waren heel positief. Wes vertelde me dat dit een bescheiden club is, maar diepe wortels heeft in het Nederlandse voetbal. Er zijn hier veel belangrijke spelers geweest, dat weet ik nu. Of ik met de Eredivisie in de spitsenhemel ben beland? Het zou van weinig respect getuigen als ik er zo over zou denken."