Man van 30 miljoen mag weer weg: debuut bij Real Madrid wordt uitgesteld

Donderdag, 14 juli 2022 om 21:04 • Guy Habets

Reinier hoeft ook komend seizoen niet te rekenen op zijn debuut bij Real Madrid. De twintigjarige Braziliaan, die twee jaar geleden nog voor dertig miljoen euro werd overgenomen van Flamengo, speelde nog geen wedstrijd voor De Koninklijke en volgens Marca komt daar ook dit seizoen geen verandering in.

Real heeft namelijk te maken met regels die voor clubs in LaLiga gelden. Ze mogen maar vijf spelers met een non-EU-status onder contract hebben staan en drie daarvan kunnen op wedstrijddag deel uitmaken van de selectie. Met Éder Militão, Rodrygo en Vinícius Júnior hebben de Madrilenen al drie spelers die geen EU-status hebben en eigenlijk altijd in de wedstrijdselectie zitten, waardoor er voor Reinier geen enkele mogelijkheid meer is om aan spelen toe te komen in Estadio Santiago Bernabéu.

De twintigjarige aanvaller staat, net als zijn club, dan ook open voor een nieuwe verhuurperiode. Dat dat betekent dat hij opnieuw niet kan debuteren in het eerste elftal van Real, neemt Reinier dan maar op de koop toe. De afgelopen twee seizoenen kwam de Braziliaan al uit voor Dortmund en deze zomer hebben Real Valladolid en het Benfica van trainer Roger Schmidt zich al gemeld. Het is niet duidelijk waar de voorkeur van Reinier en van Real Madrid naar uit gaat, maar De Koninklijke heeft wel nog vertrouwen in de jongeling en wil hem dus niet verkopen.

Takefusa Kubo, een aanvallende middenvelder uit Japan, zit in hetzelfde schuitje als Reinier. Hij werd in 2019 transfervrij overgenomen van FC Tokyo en maakte zelfs in de afgelopen drie seizoenen nog niet zijn debuut voor het eerste team van de Madrilenen. Kubo werd namelijk verhuurd aan achtereenvolgens Mallorca, Villarreal en Getafe en kan ook dit seizoen weer uitkijken naar een tijdelijke werkgever. Real is ook niet van plan om hem te verkopen.