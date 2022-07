‘Barcelona dreigt met nieuwe drastische maatregel tegen Frenkie de Jong’

Donderdag, 14 juli 2022 om 20:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

Barcelona probeert Frenkie de Jong met dwang naar de uitgang van het Camp Nou te duwen. De Spaanse topclub wil de 75 miljoen euro die Manchester United gegarandeerd wil overmaken binnenhalen en zet de 25-jarige middenvelder daarom onder druk. De Jong weigerde al een salarisverlaging en dreigt nu individueel te moeten gaan trainen, zo meldt Sport.

Deze maand stapt Barcelona op het vliegtuig naar de Verenigde Staten voor een voorbereidingstour. De grootmacht ziet het absoluut niet zitten om De Jong nog mee naar Amerika te nemen en dreigt de middenvelder van de passagierslijst te schrappen. Barça oefent in de Verenigde Staten tegen Inter Miami, Real Madrid, Juventus en de New York Red Bulls.

Voor Barcelona is het verkopen van de Oranje-international cruciaal om het transferbeleid rond te krijgen. De Catalanen kampen als gevolg van de Spaanse regelgeving nog altijd met registratieproblemen voor LaLiga. Het vrijmaken van het salaris van De Jong biedt ruimte om Andreas Christensen, Franck Kessié en Sergi Roberto in te schrijven in de competitie. De twee eerstgenoemden kwamen transfervrij over van respectievelijk Chelsea en AC Milan, terwijl Roberto een nieuw contract tot medio 2023 ondertekende.

Hoewel De Jong in Barcelona nooit volledig wist te overtuigen, had de clubleiding op sportief vlak het vertrouwen niet in hem opgezegd. De belangrijkste reden om over te gaan op verkoop is dat Barça juist in de linie van De Jong het sterkst bezet is, en dat de middenvelder tegelijkertijd een van de weinige spelers is die een grote transfersom kan opleveren. De Catalanen verwachten het vertrek van De Jong eenvoudig op te vangen door de aanwezigheid van onder meer Pedri, Gavi, Nico González, Kessié en Pablo Torre. Barcelona is volledig akkoord met Manchester United over de transfer van De Jong, die 75 miljoen euro exclusief 10 miljoen euro aan bonussen kan opleveren.