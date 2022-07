Feyenoord ‘legt het financieel af’ door interesse van onder meer Ajax en PSV

Donderdag, 14 juli 2022 om 19:04 • Laatste update: 19:53

Feyenoord zal het financieel niet op kunnen brengen om Quinten Timber vast te leggen, zo schrijft Voetbal International. Door de interesse van Ajax, PSV en diverse buitenlandse clubs in de middenvelder van FC Utrecht verwacht het weekblad dat de Rotterdammers de transferstrijd om Timber niet kunnen winnen.

Eerder op donderdag meldden het doorgaans betrouwbare 1908.nl en De Telegraaf dat Feyenoord zeer concreet is voor Timber. De Stadionclub wil ver gaan om de spelmaker los te weken bij FC Utrecht, maar er zijn meer kapers op de kust. Het was al bekend dat Ajax en PSV een oogje hadden op de international van Jong Oranje, maar VI weet nu ook te melden dat er diverse clubs uit grotere Europese competities zijn die een bod overwegen uit te brengen. Als dat gebeurt, verwacht het weekblad dat Feyenoord 'het financieel af zal moeten leggen'.

FC Utrecht deed afgelopen zomer uitstekende zaken door het talent weg te halen bij Ajax. Tweelingbroer Jurriën kreeg namelijk voldoende kansen van trainer Erik ten Hag en had zelfs al een basisplaats, maar dat leek niet in het vat te zitten voor broer Quinten. Hij debuteerde uiteindelijk nooit voor Ajax en stond tijdens het afgelopen seizoen wel 33 keer op het veld namens Utrecht in een officiële wedstrijd. Daarin scoorde Timber twee keer en bereidde hij vier keer een goal van een ploeggenoot voor. De spelmaker ligt nog twee seizoenen vast in de Domstad.

Rick Kruys, die vorig seizoen nog interim-trainer was bij FC Utrecht en nu de scepter zwaait bij VVV-Venlo, vond het niet verrassend dat Timber zich in Stadion Galgenwaard zo stormachtig ontwikkelde. Nee, ik hoopte op dit scenario', liet Kruys onlangs weten tegenover Voetbal International. "Hij begon sterk maar had vervolgens een kleine terugval omdat hij moest wennen aan de intensiteit. Bovendien werd hij ook basisspeler bij Jong Oranje. Hij ging maar door... Dat was de reden dat we hem vaak eerder naar de kant moesten halen, om hem fris te houden. Maar Quinten wil altijd meer. Dat is toch een prima karaktereigenschap?"