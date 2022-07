Ruud Vormer kan Club Brugge verruilen voor exotische nieuwe bestemming

Donderdag, 14 juli 2022 om 18:03 • Guy Habets

Ruud Vormer staat open voor een overgang naar een club in het Midden-Oosten, zo weet Het Laatste Nieuws. De middenvelder van Club Brugge krijgt bij de Belgisch kampioen niet meer zo veel speeltijd als hij zou willen en met het oog op het nieuwe seizoen behoort een vertrek tot de mogelijkheden. Er liggen lucratieve opties op tafel.

De Belgische krant noemt geen namen van clubs, maar kan wel melden dat Vormer een transfer naar het Midden-Oosten overweegt. Het financiële plaatje is uiteraard interessant, maar misschien nog wel belangker is dat hem daar speeltijd gegarandeerd wordt. Bij Club blijven is ook een optie, aangezien er met Carl Hoefkens een trainer is aangesteld die het in de Nederlander ziet zitten. Vormer voelt zich daarnaast op persoonlijk vlak erg thuis in en rond het Jan Breydelstadion en hoeft de 34-jarige spelmaker van de Bruggelingen zeker niet weg.

Eerder werd de voormalig middenvelder van Feyenoord nog gelinkt aan een transfer naar Zulte Waregem, dat met Davy De fauw een voormalig ploeggenoot van Vormer als trainer heeft. Dat lijkt echter definitief niet door te gaan, omdat de Nederlander Club niet in wil ruilen voor een andere Belgische vereniging. Lang was het zijn plan om zijn actieve loopbaan in Brugge af te sluiten, maar het zou dus kunnen zijn dat de interesse uit het Midden-Oosten nu voor een verandering van dat plan gaat zorgen.

De in Hoorn geboren Vormer debuteerde in 2007 voor AZ in de Eredivisie en maakte in de zomer van 2008 de overstap naar Roda JC. In Zuid-Limburg ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerde voetballer op het hoogste niveau in Nederland en dwong de spelmaker uiteindelijk zelfs een transfer naar Feyenoord af. In Rotterdam-Zuid kwam Vormer in twee seizoenen uiteindelijk tot 39 wedstrijden in de Eredivisie, waarna Club hem in 2014 overnam. Voor de Belgen speelde hij ondertussen al meer dan driehonderd wedstrijden.