Borussia Dortmund wil per direct van impopulaire ruziemaker af

Donderdag, 14 juli 2022 om 17:11 • Guy Habets

Emre Can heeft zich onmogelijk gemaakt bij Borussia Dortmund, zo schrijft BILD. De Duitsers zijn op zoek naar een club die de middenvelder over wil nemen en nemen ondertussen al genoegen met een 'redelijk acceptabel' aanbod. Dat komt allemaal door het gedrag van Can.

De Duits international met Turkse roots kreeg het al met meerdere mensen binnen BVB aan de stok. Zo is Edin Terzic, de huidige trainer, nu al helemaal klaar met Can en deelt sportief directeur Sebastian Kehl die mening. Marco Rose, de vorige oefenmeester die ondertussen al vertrokken is, kon ook al niet door één deur met Can. Dat alles komt door het betweterige gedrag van de middenvelder, die overal wel wat op aan te merken heeft. Ook de spelers worden moe van Can, die hen constant 'irriteert en de les leest'.

Vorig seizoen maakte de 28-jarige controleur zich ook al onmogelijk door Rose, de vorige trainer dus, te onderbreken tijdens zijn teambespreking. Daarbovenop komt nog dat Can zijn woorden amper waar kan maken, aangezien hij sinds zijn komst in 2020 heel vaak geblesseerd is. De Duits international kostte meer dan twintig miljoen euro en verdient naar verluidt bijna tien miljoen per jaar in Dortmund, maar heeft daar nog geen cent van waargemaakt. Het gedrag van Can schiet veel mensen dus in het verkeerde keelgat.

Dortmund is derhalve bereid om mee te werken aan een vertrek van de middenvelder en heeft er al vrede mee dat er fors verlies geleden zal worden. Toch moet het vinden van een club met interesse eerst maar eens lukken, aangezien gevreesd wordt dat de salariseisen van Can voor velen te gortig zullen zijn. Op dit moment ligt hij nog tot medio 2024 vast in het Signal Iduna Park, waar Can in de afgelopen drie seizoenen tot 52 basisplaatsen in de Bundesliga kwam. Dat hadden er maximaal 85 kunnen zijn.