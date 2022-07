‘Ronaldo laat duizelingwekkend aanbod aan zich voorbij gaan’

Donderdag, 14 juli 2022 om 16:33 • Wessel Antes • Laatste update: 19:09

Cristiano Ronaldo gaat niet in op een megabod uit Saoedi-Arabië, zo meldt het Spaanse AS. Donderdagochtend werd de superster door de Portugese tak van het medium CNN in verband gebracht met een lucratieve overstap naar het Midden-Oosten. AS laat weten dat Ronaldo een dergelijke uittocht bij Manchester United niet ziet zitten.

Een nog onbekende club uit Saoedi-Arabië zou maar liefst 300 miljoen euro over hebben voor het aantrekken van Ronaldo. Hiervan zou de 37-jarige Portugees zelf in twee jaar maar liefst 250 miljoen euro op kunnen strijken. Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes zou daarnaast 20 miljoen euro in zijn zak kunnen steken, terwijl de overige 30 miljoen als afkoopsom naar United zou gaan. Een verleidelijk aanbod, maar Ronaldo blijft met het oog op het aankomende WK het liefst nog op het allerhoogste niveau voetballen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen maandag gaf Erik ten Hag nog aan dat Ronaldo deel uit maakt van zijn plannen bij de Engelse topclub. “Ronaldo is niet meegereisd, maar dat heeft met persoonlijke omstandigheden te maken. We rekenen op Ronaldo voor komend seizoen, verder is er niets over te vertellen. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken” Ten Hag boekte afgelopen dinsdag in zijn allereerste wedstrijd als manager van de club een glansrijke 4-0 zege tegen aartsrivaal Liverpool.

In de afgelopen maanden werd Ronaldo gelinkt aan Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München, Napoli en zelfs Barcelona. Ronaldo heeft bij Ten Hag zelf nooit aangegeven dat hij weg wil. “Hij heeft mij niet verteld dat hij wil vertrekken. Ik heb de verhalen gelezen, maar Ronaldo is niet te koop. Hij maakt deel uit van onze plannen en we willen samen successen boeken. Ik heb hem al gesproken, dat was een heel goed gesprek.”