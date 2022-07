Barcelona haalt Rijkaard-debutant na twaalf jaar terug naar de club

Donderdag, 14 juli 2022 om 16:32 • Guy Habets

Rafael Márquez wordt de nieuwe trainer van Barcelona B. Dat heeft de Catalaanse club via de officiële kanalen bekend gemaakt. De Mexicaan, die tussen 2003 en 2010 als speler actief was voor Barcelona en toen meerdere prijzen pakte, heeft voor twee seizoenen getekend en staat voor het eerst op eigen benen.

Het reserve-team van de Catalanen, waar spelers als Riqui Puig, Nico González en Ronald Araújo voor hebben gespeeld, had een nieuwe trainer nodig en Barcelona heeft Márquez de kans gegeven om zich te bewijzen. De voormalig verdediger was pas net begonnen aan zijn trainersloopbaan en had alleen ervaring als jeugdtrainer bij het kleine RSD Alcalá, maar toch durft Barça het aan. Márquez heeft een contract getekend dat hem tot medio 2024 aan de club verbonden houdt en maakt daarmee automatisch kans om de opvolger van Xavi te worden, mocht die ooit vertrekken.

Als Márquez goed presteert met het tweede elftal, kan hij zich namelijk profileren binnen de club en zal de Mexicaan een kanshebber zijn op de vacature bij het eerste wanneer Xavi vertrekt of moet vertrekken. Bij Barça B komt hij met Ez Abde, Arnau Tenás, Alejandro Balde en Ilias Akhomach een aantal spelers tegen die vorig seizoen al eens aan het grote werk mochten ruiken. Vorig seizoen eindigde het team op de negende plaats in de Primera División RFEF, het derde niveau van Spanje.

De voormalig verdediger, die aan het einde van zijn loopbaan in opspraak kwam vanwege vermeende contacten met Mexicaanse drugshandelaars, werd door Barcelona in 2004 overgenomen van AS Monaco en debuteerde onder trainer Frank Rijkaard voor los Azulgrana. Uiteindelijk zwaaide hij in 2010 af, na 242 officiële wedstrijden en 13 doelpunten voor de club. Márquez speelde daarna nog voor New York Red Bulls, Club Léon, Hellas Verona en Atlas.