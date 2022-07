Meerdere clubs willen ‘man van 80 miljoen’ uit lijden verlossen bij Arsenal

Donderdag, 14 juli 2022 om 15:53 • Wessel Antes

Sevilla is opnieuw geïnteresseerd in Nicolas Pépé van Arsenal, zo meldt Diario de Sevilla donderdagmiddag. De Spaanse club wilde Pépé al hebben toen hij nog voor Lille speelde in Frankrijk, maar toen was hij onhaalbaar. Nu wil Sevilla een nieuwe poging ondernemen voor de 27-jarige aanvaller.

Daarbij heeft Sevilla wel concurrentie van meerdere clubs uit Europa. Ook Olympique Lyon, Olympique Marseille en Leeds United zouden de situatie van Pépé nauwlettend in de gaten houden. Bij laatstgenoemde zou hij de opvolger van Raphinha kunnen worden. De Braziliaanse buitenspeler maakte onlangs de overstap naar Barcelona voor een transfersom van 58 miljoen euro. Bij Arsenal ligt Pépé nog vast tot medio 2024.

Arsenal kocht Pépé in de zomer van 2019 voor 80 miljoen euro van Lille. In Londen kon de 34-voudig Ivoriaans international zelden imponeren. Tot dusver speelde Pépé 112 officiële wedstrijden voor Arsenal, waarin hij 27 keer scoorde en 21 assists gaf. Volgens de Spaanse krant wordt het niet gemakkelijk om Pépé naar Sevilla te halen. Pépé zou flink wat salaris in moeten leveren bij een overstap naar LaLiga, om het voor Sevilla betaalbaar te houden.

Wel lijkt het erop dat Pépé zijn zinnen heeft gezet op een vertrek bij Arsenal. In mei wisselde hij van zaakwaarnemer, waarna zijn naam al snel bij meerdere clubs ter sprake kwam. Volgens de Spaanse media heeft Sevilla een bod uitgebracht van 18 miljoen euro op Pépé. The Gunners zouden minstens 25 miljoen euro aan hem willen overhouden. Hoe dan ook lijkt Arsenal af te stevenen op een flink verlies.