Mikel Arteta vergeet Martínez en wil opnieuw shoppen bij City

Donderdag, 14 juli 2022 om 15:05 • Wessel Antes • Laatste update: 16:00

Arsenal probeert Oleksandr Zinchenko los te weken bij Manchester City, zo meldt The Athletic donderdagmiddag. De Engelse sportkrant schrijft dat de Oekraïense linksback nu topprioriteit is voor Mikel Arteta na het mislopen van Lisandro Martínez van Ajax, die zo goed als zeker naar Manchester United vertrekt.

De Spaanse manager wil zo snel mogelijk een linksbenige verdediger aan zijn selectie toevoegen en kent Zinchenko van tijd als assistent van Josep Guardiola bij City. Arteta ziet in de 25-jarige linkspoot een veelzijdige selectiespeler die zowel op het middenveld als op linksback uit de voeten kan. Het lijkt erop dat Zinchenko mag vertrekken bij City, zo schrijft de Engelse sportkrant. Eerder kocht Arsenal Gabriel Jesus van the Citizens

Zinchenko staat al sinds de zomer van 2016 onder contract in Manchester. City betaalde destijds dik twee miljoen euro voor hem aan het Russische Ufa. Zinchenko ligt nog vast tot medio 2024. In totaal speelde de Oekraïner 127 officiële wedstrijden voor City, waarin hij 2 keer scoorde en 12 assists gaf. Hij won onder andere vier landstitels in Engeland en groeide uit tot international van Oekraïne. Zinchenko is pas 25 maar staat al op 52 interlands, waarin hij 8 doelpunten maakte.

In het seizoen 2016/17 speelde Zinchenko op huurbasis voor PSV. Bij de Eindhovenaren wist hij nooit een basisplek te veroveren. Uiteindelijk speelde Zinchenko zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij vier assists gaf. Daarnaast speelde hij zeven duels voor Jong PSV. Daarin gaf Zinchenko negen assists. Zijn talent was in die periode al zichtbaar, alleen kwam het er nog niet wekelijks uit in Eindhoven.