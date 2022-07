Heracles Almelo en Unibet slaan handen ineen met partnership

Donderdag, 14 juli 2022 om 14:26 • Jordi Tomasowa

Heracles heeft een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend met Unibet, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Naast een commercieel partnership gaan Heracles Almelo en Unibet samenwerken op het vlak van verantwoord spelen en preventie van matchfixing. Ook gaan de partijen verschillende initiatieven organiseren voor Heracles supporters waaronder Heracles FIT, een programma om supporters te enthousiasmeren voor een gezonde en sportieve leefstijl.

“Ik ben verheugd over de samenwerking met Unibet en de start van onder meer het Heracles FIT-traject”, zegt Rob Toussaint, algemeen directeur Heracles Almelo, in een eerste reactie. “Alle supporters van Heracles Almelo kunnen zich aanmelden voor dit traject gericht op gezonde en sportieve leefstijl. Uiteindelijk zal een groep van 12 supporters deelnemen aan het Heracles FIT-programma en trainen voor een wedstrijd waarin ze het opnemen tegen oud-spelers van Heracles Almelo. Unibet en Heracles hebben beiden een groot hart voor sport en alles daaromheen, dus ook voor onze trouwe supporters. Het partnership stelt ons in staat iets terug te doen voor hen.”

Tom Uitzetter, commercieel manager van Heracles Almelo, is eveneens content met de samenwerking: ‘Het is mooi dat Unibet specifiek voor Heracles Almelo heeft gekozen. Als partijen passen we goed bij elkaar en samen gaan we voor een duurzame relatie. Unibet investeert veel in verantwoord spelen en sluit met Unibet Impact aan op maatschappelijke thema’s die bij ons ook leven. Dat spreekt ons erg aan.”

Lennart Kessels, General Manager Nederland van Unibet, laat weten uit te kijken naar de samenwerking met Heracles Almelo. “Via Unibet Impact, een programma gebaseerd op samenwerkingen met vele partijen in de top- en amateursport, kijken we met clubs hoe we spelers en trouwe supporters kunnen ondersteunen. Uit onze gesprekken met Heracles Almelo bleek gezondheid en sportiviteit een belangrijk thema voor de club. Het leefstijlprogramma Heracles FIT is daarom speciaal ontwikkeld voor Heracles en haar supporters. Het belooft een mooi traject te worden”, aldus Kessels.