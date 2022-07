Mendy: ‘Ik kijk naar Haaland zoals ik ook kijk naar Christian Benteke’

Donderdag, 14 juli 2022 om 14:11 • Wessel Antes • Laatste update: 14:31

Chelsea-keeper Édouard Mendy is klaar voor het nieuwe Premier League-seizoen. In een interview wordt de komst van topspitsen Erling Braut Haaland (Manchester City) en Darwin Núnez (Liverpool) naar de Engelse topcompetitie besproken met Mendy. De dertigjarige sluitpost geeft aan dat hij klaar is om ook deze spitsen af te stoppen.

“Ik bestudeer heel veel spitsen. Daarbij pak ik nooit één spits of één team er specifiek extra uit. Ik moet mij richten op elke spits en elk team waartegen we spelen. Ik ga me niet ineens meer voorbereiden omdat Haaland nu bij City speelt”, zegt Mendy, geciteerd van het Engelse Goal. Mendy werd dit jaar de eerste Afrikaanse keeper die zich ‘beste keeper van de wereld’ mag noemen.

Mendy legt zijn antwoord verder uit aan de hand van een bijzondere vergelijking. “Ik kijk naar Haaland zoals ik ook kijk naar Christian Benteke (Crystal Palace). Zoveel verschil is er niet. Ik maak me niet druk om een individu en moet gewoon gefocust zijn om een aanvaller van het scoren af te houden. Haaland is een aanvaller en een aanvaller kan scoren. Ik moet hem zien te stoppen. Daar heb ik altijd mijn methodes voor, maar die ga ik niet vertellen.”

Tegenover de komst van supersterren als Haaland en Núnez staat het vertrek uit de Premier League van Sadio Mané. Een goede vriend van Mendy, met wie hij samen zijn interlands speelt bij het Senegalese nationale elftal. “Dat is een groot verlies voor de Premier League. Zowel vanwege zijn kwaliteiten op het veld, als vanwege zijn persoonlijkheid. De mensen in de Bundesliga en fans van Bayern München zullen van hem gaan genieten. Mané is een groot voorbeeld voor jonge spelers. Hij is een geweldig persoon.”