‘Ajax geeft miljoenenaankoop na activatie werkvergunning nieuwe kans’

Donderdag, 14 juli 2022 om 14:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:29

Hassane Bandé krijgt komend seizoen de kans om zich te laten zien bij Ajax. Dat meldt Ajax Showtime. De 23-jarige aanvaller werd de afgelopen jaren door de Amsterdammers verhuurd aan FC Thun en NK Istra, maar hoeft voorlopig niet te rekenen op een (tijdelijk) vertrek.

Ajax nam Bandé in de zomer van 2018 voor een bedrag van circa acht miljoen euro over van het Belgische KV Mechelen. Waar hij in België met 12 doelpunten in 27 officiële wedstrijden veel indruk maakte, kwam het tot nog toe niet tot een doorbraak in Amsterdam. Mede wegens zwaar blessureleed speelde hij nog geen minuut in het eerste elftal van de regerend landskampioen. De twintigvoudig international van Burkina Faso scheurde in de voorbereiding op het seizoen 2018/19 de binnenband van zijn enkel af en brak daarnaast zijn kuitbeen.

Bandé, die nog over een contract tot medio 2023 beschikt, keerde in juni definitief terug bij Ajax na zijn verhuurperiode bij NK Istra 1961. De 23-jarige buitenspeler kwam de afgelopen anderhalf jaar uit voor de Kroatische club en kende afgelopen seizoen prima cijfers met 7 doelpunten en 2 assists in 28 wedstrijden. Bandé sloot bij het trainingskamp van Ajax in De Lutte aan bij de selectie, maar kwam tijdens de oefenduels tegen SV Meppen (3-0 winst) en SC Paderborn (2-5 verlies) niet in actie. Minuten maakte Bandé echter nog niet, aangezien hij nog wacht op zijn werkvergunning, hetgeen op korte termijn geregeld moet worden.

Bandé kijkt vooralsnog met gemengde gevoelens terug op zijn periode tot dusverre bij Ajax. De Burkinees hoopte na zijn blessure op een kans in het eerste, maar kreeg die naar eigen zeggen niet. “Al na één helft in een oefenwedstrijd gooide Ten Hag me uit de kleedkamer en stuurde hij me naar de beloften”, zo vertelde Bandé in maart tegenover het Gazet van Antwerpen. “Mentaal werd ik aan mijn lot overgelaten. Ik heb mijn situatie proberen aan te kaarten, maar kreeg geen antwoord. Volgens Marc Overmars (destijds technisch directeur, red.) was het een keuze van de coach waar ik me moest bij neerleggen.”