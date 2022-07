Tom Beugelsdijk verrast en gaat aan de slag in Keuken Kampioen Divisie

Vrijdag, 15 juli 2022 om 15:40 • Laatste update: 16:16

Tom Beugelsdijk stapt over naar de Keuken Kampioen Divisie. De 31-jarige verdediger zag zijn contract bij Sparta Rotterdam niet verlengd worden en staat op het punt om gepresenteerd te worden door Helmond Sport, weet Voetbalzone. Beugelsdijk doorstond de medische keuring in het Helmondse Elkerliek ziekenhuis donderdagochtend zonder problemen, waardoor de transferstunt van Helmond definitief kan worden afgerond.

Daarmee verliest de Eredivisie een spraakmakend figuur. Beugelsdijk speelde de afgelopen jaren maar liefst 232 wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland, waarin hij 16 keer scoorde en 12 assists gaf. In de afgelopen twee seizoenen stond Beugelsdijk onder contract bij Sparta. Bij de Kasteelclub begon de mandekker als basisspeler, maar gaandeweg het afgelopen seizoen veranderde zijn rol in invaller. In totaal speelde hij 58 keer voor Sparta, waarin hij 2 goals maakte.

De Rotterdammers lieten eerder al aan hem weten dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden, waardoor Beugelsdijk deze zomer transfervrij een overstap kon maken. Voor zijn tijd bij Sparta was de verdediger een lange periode actief in zijn geboortestad bij ADO Den Haag. Beugelsdijk was als kind van de club populair bij de fanatieke aanhang en kwam tot 191 wedstrijden voor ADO.

Helmond zal in het nieuwe seizoen wel beginnen zonder de Haagse mandekker. Beugelsdijk kreeg begin deze maand een schorsing van drie wedstrijden, plus twee voorwaardelijk, voor het online gokken op wedstrijden in de Eredivisie. Er werd ook onderzoek gedaan naar vermeend matchfixing, maar daarvan werd Beugelsdijk vrijgesproken. De routinier mist daardoor de openingswedstrijd van Helmond Sport, uit tegen NAC Breda. Ook moet hij tijdens de thuiswedstrijden van Helmond tegen Jong AZ en FC Eindhoven vanaf de kant toekijken.