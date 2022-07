Man United en Barcelona bereiken eindelijk akkoord over transfersom De Jong

Manchester United heeft na lange onderhandelingen eindelijk een volledig akkoord bereikt met Barcelona over de transfersom voor Frenkie de Jong, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. The Red Devils hebben 75 miljoen euro over voor de 25-jarige middenvelder. Door mogelijke bonussen kan het bedrag nog met tien miljoen euro toenemen. Het is echter nog geen uitgemaakte zaak dat United ook tot een persoonlijk akkoord met De Jong komt.

Het gonst al weken van de geruchten over een transfer van De Jong naar Manchester United. De middenvelder uit Arkel kan Barcelona zo'n 85 miljoen euro opleveren, maar de deal zou weleens kunnen klappen op de wensen van De Jong zelf. Zijn zaakwaarnemers hebben Barça eerder deze week namelijk laten weten dat de Oranje-international totaal niet de intentie heeft om Camp Nou achter zich te laten.

Het standpunt van De Jong betekent vooralsnog slecht nieuws voor Barcelona, dat donderdagochtend Ousmane Dembélé na een lange transfersoap alsnog zijn contract zag verlengen en woensdag de komst van Raphinha voor 72 miljoen euro van Leeds United afronde. Daarnaast wisten de Catalanen eerder al Andreas Christensen en Franck Kessié transfervrij in te lijven. Volgens Mundo Deportivo wordt een transfer van De Jong hierdoor steeds noodzakelijker.

Met het vertrek van De Jong komt er naar verluidt zo’n 30 á 35 miljoen euro vrij in het salarishuis. Barcelona moet zijn nieuwe aanwinsten nog inschrijven voor het komende LaLiga-seizoen, hetgeen een stuk eenvoudiger wordt bij een vertrek van de 44-voudig international van Oranje. Mocht De Jong bij zijn standpunt blijven, dan moet Barcelona volgens Mundo Deportivo andere grootverdieners van de hand doen of salarisverlagingen overeenkomen.