Mediagekte rondom presentatie Yilmaz: ‘Dit soort stadions zijn gevaarlijk’

Donderdag, 14 juli 2022 om 12:23 • Wessel Antes • Laatste update: 12:28

Burak Yilmaz is gearriveerd bij Fortuna Sittard. De Turkse spits werd donderdag op grootse wijze gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Tijdens de presentatie waren gigantisch veel journalisten aanwezig. Yilmaz zit nog boordevol ambities en wil in de komende seizoenen vlammen in de Eredivisie.

Yilmaz is inmiddels al 36 jaar, maar zit nog vol energie. “Vorig jaar heb ik inclusief interlands en Europese wedstrijden bijna vijftig wedstrijden gespeeld. Nu ga ik hier beginnen met trainen. Ik heb al hele goede spelers gezien hier. Toen ik zag hoe goed mijn ploeggenoten waren, maakte me dat heel gelukkig. Ik ben terechtgekomen in een warme familie. Fortuna Sittard is een gevestigde club in Nederland”, zegt Yilmaz, geciteerd door Voetbal International.

?? Burak Yilmaz wordt met applaus onthaald bij zijn presentatie voor @FortunaSittard. pic.twitter.com/8roeuSGpKe — ESPN NL (@ESPNnl) July 14, 2022

Yilmaz benadrukt tijdens zijn presentatie dat alles mogelijk is met Fortuna. “Ik ben hier vooral om te scoren en te winnen. Winnen is een gewoonte geworden. En ik ben vaak kampioen geworden. Toen ik naar Lille ging, dacht men ook dat het niet zou lukken. Maar we versloegen Paris Saint-Germain. Ik ben me bewust van het feit dat er grenzen zijn, maar we werken aan een plan en zoeken de mogelijkheden op. Met beide benen op de grond." Op 6 augustus speelt Fortuna Sittard in de eerste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Ajax.

Yilmaz is een speler waarvoor men in Turkije naar het stadion komt. In de Eredivisie verwacht hij dezelfde mensenmassa’s. "Dit soort stadions zijn gevaarlijk. Ik heb al gezien hoe dicht het publiek bij het veld kan komen. Het kan een groot probleem voor de tegenstanders worden. En hopelijk komen de Turken ook kijken. Nee, ik weet eigenlijk al dat het gaat gebeuren." Gezien de ligging van Sittard, vlak bij de Duitse grens, is de verwachting dat vele Turken uit Duitsland wedstrijden van Yilmaz gaan bezoeken.