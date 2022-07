PSG geeft Messi duidelijke boodschap over toekomst in Parijs

Donderdag, 14 juli 2022 om 11:10 • Wessel Antes • Laatste update: 11:14

Paris Saint-Germain ziet Lionel Messi dolgraag langer blijven in Parijs, zo meldt het Spaanse Marca. De Parijzenaren willen het contract van Messi openbreken en met een jaar verlengen. Messi ligt momenteel nog vast tot medio 2023 bij de Franse grootmacht. Het Spaanse medium ontkracht echter dat de club een eenzijdige optie zou hebben om zijn contract automatisch te verlengen.

Messi zelf zou pas na het WK in Qatar een beslissing willen nemen over zijn toekomst. De Argentijn meldde zich samen met Neymar een week eerder bij PSG om zo fit mogelijk aan het nieuwe seizoen te beginnen. Messi lijkt gretig en vastberaden om in het komende seizoen betere prestaties te leveren bij de Franse club. In zijn debuutseizoen speelde Messi 34 officiële wedstrijden voor PSG, waarin hij 11 keer scoorde en 15 assists leverde. De Argentijn denkt tijdens het aankomend WK te kunnen stunten met zijn land in Qatar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Messi levert bij PSG niet alleen op sportief vlak een bijdrage. Voor de Parijzenaren is het ook op commercieel vlak belangrijk dat de superster in het Parc des Princes blijft voetballen. Het aantrekken van de Argentijn leverde de club maar liefst tien nieuwe sponsorcontracten op. Ook is de waarde van deze contracten omhoog gegaan. Dat bevestigde directeur Marc Amstrong vorige maand tegenover Marca. “We zien zeker groei. Waar die contracten eerder drie tot vijf miljoen euro waard waren, zijn ze nu vijf tot acht miljoen waard.”

Ook de shirtverkoop van PSG is ontploft sinds de komst van Messi. Voor het eerst verkocht de club meer dan een miljoen shirts in een seizoen. Op zestig procent daarvan was de naam van Messi bedrukt. Alleen dat leverde al 41 miljoen euro op. Ongelofelijk, zo vertelde Armstrong. “'We kunnen niet veel extra shirts meer maken. We hebben het plafond eigenlijk al bereikt.” Nasser Al-Khelaifi claimt dat Messi PSG circa 700 miljoen euro heeft opgeleverd.