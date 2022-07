Janssen onthult anekdote over onverwachte oproep tijdens zijn vakantie

Donderdag, 14 juli 2022 om 10:35 • Wessel Antes • Laatste update: 10:38

Vincent Janssen heeft in een podcast van FC Afkicken uitgebreid verhaal gedaan over de manier waarop hij zijn onverwachte oproep voor het Nederlands Elftal afgelopen zomer heeft ontvangen. De kersverse spits van Royal Antwerp was op vakantie toen hij een e-mail ontving van Fernando Arrabal, de teammanager van Oranje. Janssen onthult dat zijn telefoonnummer niet meer bekend was bij de KNVB.

“Ik was op de Bahama’s met mijn verloofde toen ik een mail kreeg van de teammanager van Oranje, Fernando. Hij vroeg of ik hem mijn nummer kon sturen. Ik was ondertussen een aantal keer geswitcht van telefoonnummer. Fernando zei dat het belangrijk was dat ik mijn nieuwe nummer even doorstuurde. Vanwege het tijdsverschil hebben we elkaar niet meer kunnen bereiken en toen werd ik wakker en had ik ineens tweehonderd berichten. Voordat ik de berichten had gelezen wist ik eigenlijk al wel hoe laat het was”, aldus de 29-jarige spits. Janssen had vrij snel daarna contact met bondscoach Louis van Gaal.

“Pas daarna hebben we het kunnen hebben over de bruiloft en dat soort dingen. Uiteindelijk hebben we de mooie afspraak kunnen maken dat ik eerst zou gaan trouwen en me daarna pas moest melden bij Oranje.” De juiste beslissing volgens Janssen. “In die bruiloft zat meer dan een jaar voorbereiding, dat kun je gewoon niet een week van te voren afzeggen. Er waren een hoop mensen die voor ons een reis hadden gepland en het is voor mijzelf ook een belangrijk moment geweest in mijn leven.”

Van de bondscoach mocht Janssen een week later aansluiten bij de groep, maar de spits vond het belangrijk om zijn wil te tonen en vloog een dag na zijn bruiloft al terug naar Nederland. “Natuurlijk was dat best lastig. Je bent heel blij dat je bent opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar op de dag na je bruiloft wegvliegen van je vrouw is ook niet makkelijk. Dat is wel het leven van een voetballer uiteindelijk. Je moet om kunnen gaan met elke situatie. Achteraf was iedereen blij en was het een fantastische zomer.” Janssen deed uiteindelijk 73 minuten mee in de thuiswedstrijd tegen Wales (3-2 winst). Hij speelde verdienstelijk en gaf de assist op Noa Lang bij de 1-0.