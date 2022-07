‘Ronaldo kan Man United voor krankzinnig salaris van 250 miljoen verlaten‘

Donderdag, 14 juli 2022 om 09:53 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:56

Cristiano Ronaldo heeft een lucratief voorstel gekregen om zijn loopbaan in Saoedi-Arabië te vervolgen, zo meldt CNN Portugal. Volgens de Portugese televisiezender is de niet bij naam genoemde club uit het Midden-Oosten bereid om driehonderd miljoen euro neer te leggen om komst van de 37-jarige sterspeler van Manchester United te realiseren.

Als Ronaldo akkoord gaat met een transfer, kan hij over twee seizoenen het krankzinnige salaris van 250 miljoen euro opstrijken. Daarnaast zou de Saudische club naar verluidt dertig miljoen euro over hebben om het eenjarige contract van Ronaldo bij United af te kopen. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes kan bij een mogelijke transfer bovendien rekenen op een commissie van twintig miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

United-manager Erik ten Hag liet maandag nog zijn licht schijnen over de toekomst van Ronaldo, die vanwege 'persoonlijke of familiaire problemen' niet op het vliegtuig stapte richting Bangkok voor een trainingskamp in Thailand. “Ronaldo is niet te koop”, zei de 52-jarige oefenmeester tijdens een persmoment. “Hij maakt deel uit van onze plannen en ontbreekt hier vanwege persoonlijke omstandigheden. We willen met Ronaldo aan het nieuwe seizoen beginnen, zoveel is zeker. Hoe we hem tevreden kunnen houden? Dat weet ik niet precies. Maar ik kijk er wel naar uit om met hem samen te werken."

Ronaldo ontbreekt overigens al sinds het aantreden van Ten Hag eind vorige maand. De Portugees zinspeelt volgens diverse Britse media op een vertrek en heeft zich nog niet laten zien op de trainingen. Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes had volgens The Athletic al een ontmoeting met Todd Boehly, de mede-eigenaar van Chelsea. Daarnaast zou ook Napoli de situatie omtrent de Portugees nauwlettend in de gaten houden. Ook Bayern München werd genoemd als mogelijke bestemming voor de aanvaller, maar der Rekordmeister liet bij monde van voorzitter Oliver Kahn weten dat Ronaldo niet in de filosofie van de club past.