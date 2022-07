Feyenoord wil middenveld versterken en gaat voor komst van Quinten Timber

Donderdag, 14 juli 2022 om 09:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:31

Feyenoord hoopt zich te versterken met Quinten Timber, dat meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl en wordt bevestigd door De Telegraaf. De 21-jarige middenvelder koos in 2014 voor een gevoelige overstap van de jeugdopleiding van Feyenoord naar Ajax en maakte het afgelopen seizoen een uitstekende indruk in het shirt van FC Utrecht.

Het sterke seizoen bij FC Utrecht leverde Timber in mei al serieuze belangstelling van PSV op. Voetbal International deed destijds ook melding van niet nader genoemde 'grote clubs' uit het buitenland. Timber ligt in Utrecht vast tot medio 2024, maar Feyenoord heeft zich nu echter ook in de strijd om de handtekening van de gewilde middenvelder gemengd. 1908.nl schrijft dat het momenteel nog onduidelijk is of FC Utrecht bereid is om met Feyenoord om de tafel te gaan zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

FC Utrecht deed afgelopen zomer een gouden greep door de jongeling weg te kapen bij Ajax. Waar zijn tweelingbroer Jurriën op dat moment al een basisplaats had, kreeg Quinten Timber geen enkele keer de kans van Erik ten Hag, waardoor hij zijn debuut bij Ajax nooit maakte. Het afgelopen seizoen stond Quinten Timber 33 keer op het veld in een officiële wedstrijd voor FC Utrecht, waarin hij 2 goals en 4 assists produceerde.

Voor Rick Kruys, vorig seizoen interim-trainer bij FC Utrecht, kwam de sterke sterke ontwikkeling van Timber bij FC Utrecht niet als een verrassing. "Nee, ik hoopte op dit scenario', liet Kruys onlangs weten tegenover Voetbal International. "Hij begon sterk maar had vervolgens een kleine terugval omdat hij moest wennen aan de intensiteit. Bovendien werd hij ook basisspeler bij Jong Oranje. Hij ging maar door... Dat was de reden dat we hem vaak eerder naar de kant moesten halen, om hem fris te houden. Maar Quinten wil altijd meer. Dat is toch een prima karaktereigenschap?"