Roord reageert op uitspraken over Parsons in veelbesproken interview

Donderdag, 14 juli 2022 om 07:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:16

Jill Roord heeft woensdagavond na de 3-2 zege op Portugal gereageerd op haar veelbesproken interview met De Volkskrant. De Oranje-middenvelder hekelde onder meer de lange besprekingen van bondscoach Mark Parsons, maar Roord laat weten dat haar uitspraken vooral sarcastisch waren bedoeld.

Roord kwam woensdagochtend met keiharde uitspraken over haar bondscoach. "Hij is Amerika gewend, daar gebeurde dat niet. Hij geeft meer besprekingen dan Sarina. Niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen die hij belangrijk vindt: normen en waarden, de sfeer in het team. Hij stelt ook veel vragen. Als ik zeg dat ik me niet fijn voel, dan vraagt hij: 'Waarom voel je je niet fijn?' Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons vijftig procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook wel eens lachen: Wat is dit voor vraag?”, aldus Roord in gesprek met De Volkskrant.

“In mijn beleving ben ik heel sarcastisch geweest”, zei Roord na de nipte overwinning op Portugal tegenover ESPN. “We hadden het erover dat Mark Parsons heel graag praat en dat ik een spanningsboog heb van een minuut, Het ligt aan mij dat ik af en toe in slaap val, wat natuurljk ook niet zo is. Natuurlijk val ik niet in slaap, dat is sarcatisch."

“Ik weet zelf hoe het echt zit en dat ik het totaal niet heb gemeend. Volgens mij wordt er heisa gemaakt om niks”, stelde Roord, die ook aangaf nog niet te zijn aangesproken door Parsons over het interview. Roord leek de Oranje Leeuwinnen woensdagavond na de 2-2 van Portugal, vroeg in de tweede helft, direct weer op voorsprong te schieten, maar zag haar treffer vervolgens afgekeurd worden vanwege buitenspel. Uiteindelijk werd Daniëlle van de Donk een half uur voor tijd de matchwinner met een prachtig afstandsschot, waardoor Oranje haar eerste zege van dit EK kon boeken.