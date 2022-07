Martens kan nog niet overtuigen tijdens EK: ‘Je verwacht elke keer meer’

Lieke Martens is een van de grote blikvangers bij de Oranje Leeuwinnen, maar heeft tot nog toe nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten op het EK. Oranje wist woensdagavond in een vermakelijke tweede groepswedstrijd op het EK een 3-2 zege te boeken tegen Portugal. Na afloop waren analisten Leonne Stentler en Tessel Middag echter kritisch op het optreden van Martens.

“In die tien minuten dat ze speelt, laat ze meer zien dan Martens in de rest van de wedstrijd', zegt Stentler bij de NOS. “Ze zit er nog niet lekker in, het is nog niet de Martens die we gewend zijn. Je verwacht gewoon elke keer meer. Ik hoop dat ook zij mee gaat groeien met het team in het toernooi en we weer een glimp gaan zien van wat ze allemaal kan, maar dat is er echt nog niet.”

Belangrijke krachten als Jackie Groenen en Vivianne Miedema moesten het groepsduel met Portugal aan zich voorbij laten gaan vanwege een positieve coronatest. Stentler is van mening dat Martens hierdoor de uitgewezen persoon was om tegen de Portugezen op te staan. “Dat mag je verwachten, zeker als een aantal spelers wegvalt. “Ik heb het idee dat ze echt aan het struggelen is, omdat ze het afgelopen seizoen veel blessures heeft gehad. Het is een langer proces dan ze had verwacht.”

Ook analist Middag zag Martens dit EK nog niet de gewenste vorm heeft weten te tonen. “De ene dag heb je het wel, de andere dag niet. Een bondscoach moet dan de keuze durven te maken om een sterspeler als Martens te wisselen”, zegt Middag, die zag dat Bondscoach Mark Parsons besloot Martens in de 83ste minuut te wisselen voor het achttienjarige talent Esmee Brugts.