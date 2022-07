Prachtgoal Van de Donk levert Oranje Leeuwinnen zege op tegen Portugal

Woensdag, 13 juli 2022 om 23:01 • Wessel Antes • Laatste update: 23:16

De Oranje Leeuwinnen hebben woensdagavond in een vermakelijke tweede groepswedstrijd op het EK een 3-2 zege kunnen boeken tegen Portugal. Oranje stond na ruim een kwartier spelen al met 2-0 voor dankzij kopgoals van Damaris Egurrola en Stefanie van der Gragt, maar Portugal kwam terug tot 2-2. Uiteindelijk werd Daniëlle van de Donk een half uur voor tijd de matchwinner met een prachtig afstandsschot, waardoor Oranje haar eerste zege van dit EK kon boeken.

De Leeuwinnen kregen na het duel tegen Zweden afgelopen zaterdag (1-1) een aantal flinke klappen te verduren. Sterspelers Jackie Groenen en Vivianne Miedema testten positief op corona. Ook de blessures van Aniek Nouwen en Sari van Veenendaal vielen tegen. Woensdagavond nam Lineth Beerensteyn in het Engelse Leigh de plek van Miedema over in de spits, terwijl Egurrola de vervanger was van Groenen. Vanwege het wegvallen van Nouwen speelde linksback Dominique Janssen tegen Portugal in het centrum, terwijl haar plaats werd overgenomen door Marisa Olislagers. Daphne van Domselaar begon onder de lat en verving Van Veenendaal.

Tegenstander Portugal had zich in eerste instantie niet eens geplaatst voor het EK, maar doet mee omdat Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne werd uitgesloten. Gezien de 2-1 overwinning van Zweden tegen Zwitserland in het andere duel in groep c, was het voor de Leeuwinnen belangrijk om in het spoor te blijven van de Zweedse vrouwen. Het elftal van Mark Parsons kwam daarom met de schrik vrij toen een vroege goal van Portugal werd afgekeurd. Ana Borges schoot de bal langs Van Domselaar, maar deed dat in buitenspelpositie. Nog geen twee minuten later maakte Oranje aan de andere kant een doelpunt dat wel werd toegekend. Egurrola kopte de 1-0 tegen de touwen na een hoekschop van Sherida Spitse.

Nog geen tien minuten later verdubbelde Oranje de voorsprong. Een schot van Lieke Martens werd van richting veranderd, waarna Van der Gragt de bal kon binnen knikken. In de 34e minuut greep de VAR in vanwege een vermeende overtreding van Janssen. Na enkele minuten bestuderen viel de beslissing: een penalty voor Portugal. Carola Costa wist deze foutloos te verzilveren, waardoor Oranje slechts met een doelpunt voorsprong de rust in ging. Deze voorsprong had overigens een stuk groter kunnen zijn, al had Portugal ook een aantal gevaarlijke momenten. Na rust wist Portugal zelfs de gelijkmaker te maken. Diana Silva kon in minuut 47 ongedekt de 2-2 binnen koppen.

Daarna had Nederland zelf ook pech met een afgekeurde goal. Jill Roord dacht de 3-2 binnen te schieten, maar Beerensteyn stond eerder in de aanval buitenspel. In de 62e minuut stond Van de Donk op. De middenvelder van Olympique Lyon ontving randje zestien een pass van Martens. Van de Donk dacht niet lang na en krulde de bal op prachtige wijze in de verre kruising. Hiermee zorgde ze niet alleen voor de belangrijke 3-2, maar maakte ze ook veruit het mooiste doelpunt van de avond. Daarna wisten de Leeuwinnen vrij gemakkelijk stand te houden en werd de eerste driepunter van het toernooi definitief binnengesleept. Portugal kon in de slotfase van het duel simpelweg geen vuist maken.