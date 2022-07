Ajax en Man United door inmenging V/d Sar dicht bij akkoord over Martínez

Woensdag, 13 juli 2022 om 22:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:52

Ajax en Manchester United zijn dicht bij een akkoord over Lisandro Martínez, zo meldt De Telegraaf. Woensdag troffen de clubbestuurders elkaar aan de onderhandelingstafel in Amsterdam, waar technisch directeur Edwin van der Sar een belangrijke rol vertolkte. Naar verluidt zijn de betrokken partijen niet ver verwijderd van een overeenkomst over een transfersom die inclusief bonussen rond de 55 miljoen euro ligt.

Ajax verlangt een vast bedrag van 55 miljoen euro voor zijn sterkhouder, en the Red Devils lijken nu bereid dat te betalen. Lange tijd weigerden Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar te onderhandelen over een transfer, maar op aandringen van Martínez kwam het gesprek er woensdag toch. Ook algemeen directeur Edwin van der Sar, oud-doelman van Manchester United, schoof aan. Volgens De Telegraaf speelde laatstgenoemde een belangrijke rol tijdens de onderhandelingen.

De clubs verwachten donderdag de laatste plooien glad te strijken en tot een overeenkomst te komen. Van der Sar gaat voorafgaand aan een nieuwe ontmoeting in gesprek met de Raad van Commissarissen over de betalingstermijnen, terwijl de afgevaardigden van United voor donderdag zullen spreken met de eigenaren van de club.

Martínez, die in Amsterdam nog beschikt over een contract dat doorloopt tot medio 2025, gaat naar verwachting een vijfjarige verbintenis tekenen in Manchester. In 2019 namen de Amsterdammers Martínez nog voor zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia en wordt er nu fors winst gemaakt op de centrumverdediger. Martínez kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax.