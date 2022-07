Barcelona stelt enorm teleur in oefenduel met vierdedivisionist

Woensdag, 13 juli 2022 om 21:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Barcelona is er niet in geslaagd de eerste oefenwedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. Op bezoek bij UE Olot, dan zijn competitiewedstrijd afwerkt op het vierde profniveau in Spanje, kwam de ploeg van trainer Xavi niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Pierre-Emerick Aubameyang verzorgde na een klein half uur spelen de enige treffer namens los Azulgrana.

Bij Barcelona waren de spelers die nog in actie kwamen tijdens afgelopen interlandperiode nog niet van de partij. Onder meer Frenkie de Jong en Memphis Depay kwam niet in actie, daar zij afgelopen maandag pas de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen zijn. Verder ontbraken ook onder anderen Sergio Busquets, Jordi Alba en Gerard Piqué. Sergiño Dest was wel aanwezig en kon rekenen op een basisplek. Daarnaast maakte zomeraanwinst Franck Kessié zijn debuut in het shirt van Barcelona.

De eerste grote kans van de wedstrijd werd genoteerd door Aubameyang, die in de twintigste speelminuut uit een voorzet van Kessié op de lat kopte. Bij de volgende poging van de spits was het wél raak. Doelman Marc-André ter Stegen had een verre uittrap in huis waarmee hij Aubameyang op zijn wenken bediende. Met slechts één balaanraking slaagde laatstgenoemde erin om doelman Albert Batalla te verschalken: 0-1. Hoewel de ploeg van Xavi de bovenliggende partij bleef, kon men niet voorkomen dat Olot de stand op slag van rust gelijktrok.

Mika Mármol ging in het eigen zestienmetergebied in de fout met een overtreding op Jordi Manzano, waardoor Olot een strafschop toegekend kreeg. Eloi Amagat schoot op overtuigende wijze de 1-1 binnen. In het tweede bedrijf trad Barcelona aan met een team dat op negen plekken gewijzigd was. Hoewel de bezoekers nadrukkelijk op zoek gingen naar de 1-2, werd die niet meer gevonden. Zo verzuimde Pedri oog in oog met Batalla te scoren, terwijl Àlex Valle van dichtbij de paal trof.