Leonne Stentler is in shock door ‘karaktermoord’ Jill Roord: ‘Echt not done'

Woensdag, 13 juli 2022 om 20:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:26

Leonne Stentler heeft met verbazing de uitspraken van Jill Roord over bondscoach Mark Parsons gelezen. De middenvelder van de Oranje Leeuwinnen zei in een interview met De Volkskrant, dat woensdagochtend is gepubliceerd, onder meer dat vijftig procent van de ploeg afhaakt zodra de trainer ‘de diepte’ in gaat tijdens zijn besprekingen. Voorafgaand aan het EK-duel met Portugal bespreekt Stentler de uitspraken bij de NOS.

“Ik heb echt het stuk echt vol verbazing gelezen”, begint Stentler. “Mijn mond viel echt open. Ik zie het echt als karaktermoord: dit doe je gewoon niet. Het is not done om dit over je coach te zeggen. Normaal gesproken zou een coach moeten denken: terug je mand in, ik moet grenzen stellen.” De oud-international van de Oranje Leeuwinnen schrok eveneens van de uitspraken van Vivianne Miedema, die claimde verantwoordelijk te zijn geweest voor de tactische omzetting tijdens het eerste groepsduel met Zweden (1-1).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Roord kwam woensdagochtend met keiharde uitspraken over haar bondscoach. "Hij is Amerika gewend, daar gebeurde dat niet. Hij geeft meer besprekingen dan Sarina. Niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen die hij belangrijk vindt: normen en waarden, de sfeer in het team. Hij stelt ook veel vragen. Als ik zeg dat ik me niet fijn voel, dan vraagt hij: 'Waarom voel je je niet fijn?' Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons vijftig. procent wel af. Ik ook. Ik vind het interessant, maar ik moet ook wel eens lachen: Wat is dit voor vraag?”, aldus Roord in gesprek met De Volkskrant.

Parsons lijkt de uitspraken van Roord niet te willen opblazen reageert vlak voor de aftrap van de wedstrijd tegen Portugal zelf kort op de uitspraken van de middenvelder. “De staf en ik hebben hard gewerkt en tijd geïnvesteerd in de band met de spelers. Als je een speler als persoon kent, kun je ze beter helpen. Dat heeft tijd nodig. Het resultaat is dat het team zich ontwikkelt en de spelers ook. We zijn heel blij met Jills prestaties sinds september. Ze heeft belangrijke doelpunten gemaakt en haar belang aangetoond op verschillende posities op het veld. Daar hopen we vanavond weer op.”