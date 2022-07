Thijs Slegers is helemaal terug bij PSV na verschrikkelijke ziekte

Woensdag, 13 juli 2022 om 20:56 • Mart van Mourik

Thijs Slegers is terug bij PSV, zo laat hij woensdagavond weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Bij de perschef van de Eindhovenaren werd eind 2020 acute leukemie vastgesteld, waarna een zware herstelperiode volgde. Inmiddels is Slegers weer 32 uur in de week aan het werk en op ‘korte termijn’ gaat Slegers zelfs weer fulltime aan de slag.

Na een lange periode van loodzware behandelingen en diverse tegenslagen ziet de toekomst er zeer rooskleurig uit voor Slegers. Het was een heftige tijd voor de perschef, die lang heeft moeten vechten. Nadat hij in april 2021 een stamceltransplantatie had ondergaan en vervolgens terug naar huis mocht, kreeg hij een harde klap te verwerken. Hij kreeg te maken met afstotingsziektes als gevolg van de zware ingreep. Hij liep onder meer een dubbele longontsteking op en viel erg veel af. Op het dieptepunt woog hij nog 51 kilo. In de maanden waarin hij dacht te kunnen gaan revalideren, werd hij nog eens thuis met een ambulance opgehaald.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Vijftien procent van de mensen die een dergelijke behandeling krijgen, overleeft het niet”, zegt Slegers. “Hoewel ik altijd positief ben gebleven, voer je ook gesprekken die eigenlijk helemaal niet wil voeren. Ik moest versneld mijn testament opmaken, je begint dingen op papier te zetten. Gek genoeg denk je daar op donkere momenten over na. Zo van: dat moet ik nog overdragen.” Eind 2021 begon Slegers toch weer vooruitgang te boeken en kon hij er zelfs weer over denken om het werk op te pakken. Hoewel hij graag weer aan de slag wilde gaan, moest hij rustig beginnen van de bedrijfsarts.

“Zij wilde eerst in gesprek met mijn hematoloog. Maar die had ik al een beetje bewerkt. Ik begon met drie keer twee uur werken in de week. Nou, elke dag was ik blij als ik mijn bank zag. Ik wilde meteen liggen en slapen.” Inmiddels staat Slegers op het punt om weer fulltime aan het werk te gaan bij PSV. “Mijn rol wordt wel iets anders. Ik ga me minder met de a-selectie bemoeien, maar meer met de ontwikkeling die de club in de breedte doormaakt. Dat plan lag er overigens al. PSV heeft nog genoeg verhalen te vertellen. We zijn veel meer dan een voetbalclub. Dat heb ik zelf natuurlijk ook mogen ervaren.”