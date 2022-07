V/d Beek maakt doel kenbaar in eerste interview sinds terugkeer bij Man United

Woensdag, 13 juli 2022 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:49

Donny van de Beek kijkt uit naar de nieuwe samenwerking met manager Erik ten Hag. Via de website van Manchester United laat de middenvelder zich voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de club uit over de nabije toekomst. Voor komend seizoen heeft de negentienvoudig international in ieder geval een duidelijk doel.

Van de Beek kwam in de zomer van 2020 voor een bedrag van circa 39 miljoen euro over van Ajax. Sindsdien speelde de aanvallend ingestelde middenvelder vijftig officiële duels in het shirt van the Red Devils, al moest hij veelal genoegen nemen met een invalbeurt. In de tweede helft van afgelopen voetbaljaargang kwam Van de Beek op huurbasis uit voor Everton, en dat was voor hem een ‘goede ervaring’.

"Ik ben erg blij om terug te zijn”, vertelt Van de Beek via de officiële clubkanalen. “Voor mijn ervaring was de periode bij Everton goed. Ik heb natuurlijk wat pech gehad met blessures, waardoor ik veel wedstrijden gemist heb. Desalniettemin was het goed voor me om dit mee te maken. Het was geen eenvoudig seizoen voor de ploeg, want we speelden tegen degradatie. Dat wil je niet met een club van het formaat Everton. Onderaan de streep was het een goede ervaring voor mij.”

De terugkeer bij United na de huurperiode betekent tevens een weerzien met Ten Hag, met wie Van de Beek bij Ajax samenwerkte. Hij hoopt op een nieuwe kans en heeft een duidelijk doel voor ogen. "Ik wil zoveel mogelijk minuten maken. Daarnaast moeten we gewoon verbeteren als team. Afgelopen seizoen bleek dat er nog voldoende ruimte voor verbetering was. Als we werken aan de verbeterpunten, zullen we zien waar we eindigen. We gaan in ieder geval overal voor vechten."