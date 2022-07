Feyenoord verlengt met megatalent; Kuijt haalt weer Varkenoord-product naar ADO

Woensdag, 13 juli 2022 om 19:36 • Wessel Antes • Laatste update: 19:40

Antoni Milambo heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd. De jongste debutant ooit van Feyenoord heeft een nieuw driejarig contract getekend, waardoor hij tot medio 2025 aan de Rotterdammers verbonden blijft. Ondertussen haalt Dirk Kuijt met Joël Zwarts wederom een speler met een verleden in de Feyenoord-jeugd naar ADO Den Haag. De aanvaller wordt gehuurd van het Duitse SSV Jahn Regensburg.

Milambo is erg blij met zijn contractverlenging, zo laat hij weten op de clubwebsite. “Ik heb bij Feyenoord vorig jaar mogen proeven van het echte werk en dat smaakt naar meer, zolang ik elke dag mijn best blijf doen op het veld weet ik zeker dat er nog meer kansen zullen komen om me te laten zien. Het is een fijn gevoel dat de club vertrouwen in me heeft en langer met me verder wil. Dat is ook hoe ik er in sta. Feyenoord is mijn hart en ik ben hier nog lang niet uitgeleerd.”

On his way to his next goal ??



?? Antoni Milambo heeft zijn contract bij Feyenoord verlengd.#VarkenoordView — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 13, 2022

Milambo speelt al sinds 2014 voor Feyenoord en staat bekend als het grootste talent van zijn generatie. Bijna een jaar geleden nam hij de titel ‘jongste debutant in Feyenoord 1’ over van Georginio Wijnaldum. In de tweede voorronde van de Conference League maakte hij zijn eerste officiële minuten in De Kuip tegen FC Luzern (3-0 winst). Op dat moment was Milambo 16 jaar en 131 dagen oud. Milambo was basisspeler tijdens het afgelopen EK van Oranje Onder 17. In de finale verloor Nederland met 2-1 van Frankrijk.

Joël Zwarts naar ADO

Dirk Kuijt en Daryl Janmaat gaan met Zwarts wederom een speler met een Feyenoord-verleden aantrekken bij ADO Den Haag, zo meldt Omroep West woensdagavond. De aanvaller wordt voor een jaar gehuurd van Jahn Regensburg, waar hij nog een contract heeft tot medio 2024. In het afgelopen seizoen speelde Zwarts 26 wedstrijden voor de Duitse club, waarin hij 3 keer scoorde. Zwarts speelde bij Feyenoord in de Onder 19 en in het beloftenelftal, maar brak nooit door in de hoofdmacht. In twee seizoenen bij Excelsior wist hij in 66 wedstrijden 20 keer te scoren. Daarnaast gaf hij 18 assists. Zwarts is na Abdel Belarbi (Transfervrij overgekomen van Feyenoord) en Jordy Wehrmann (Gehuurd van Luzern) de derde aanwinst van ADO met een verleden op Varkenoord.